El hombre que fingió secuestro para exigir Q.80 mil a su propia familia

-

La "víctima" junto al supuesto negociador exigían Q.80 mil para su liberación.

Según indicaron las autoridades, un hombre identificado como Rafael "N", de 44 años, quien se dedicaba a trabajar como piloto de un mototaxi en Huehuetenango, habría salido durante la madrugada de su domicilio, indicando que realizaría un viaje.

Horas después, familiares reportaron su desaparición a la Policía Nacional Civil (PNC), luego que no lograran comunicación con él. Durante la búsqueda del hombre, su hijo recibió una llamada en la que una persona que exigía Q. 80 mil a cambio de la liberación.

El hombre habría exigido Q. 80 mil a su familia. (Foto: PNC)

Ante la amenaza, alertaron a la PNC, quienes coordinaron un operativo estratégico para la captura de los responsables. El plan se puso en marcha cuando los familiares y el secuestrador acordaron reunirse en un punto medio para el intercambio del dinero y entregar al supuesto secuestrado, esto mientras que los agentes realizarían la detención.

Cuando la víctima fue rescatada, las autoridades determinaron que él tenía un cómplice y que juntos planearon el secuestro. El negociador fue identificado como Neftalí "N", de 18 años.

Los involucrados en el supuesto secuestro deberán enfrentarse a la ley. (Foto: PNC)

El mototaxi utilizado por Rafael fue localizado abandonado en un sector de la aldea Camojallito, en La Democracia, Huehuetenango.

Ambos hombres fueron capturados y puestos a disposición de la justicia.