¡Paso bloqueado! Grúas trabajan para movilizar tráiler empotrado

El percance paralizó el tránsito en este tramo de Villa Nueva.
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Durante las primeras horas de este jueves 14 de mayo se reportó un hecho vial que afecta el tránsito en el ingreso del viaducto de Linda Vista en Villa Nueva.
Se trata de un transporte pesado que perdió el control del vehículo y terminó empotrado en el separador del viaducto y el carril derecho de esta vía.
Tras el hecho, se presentaron Bomberos Municipales Departamentales para brindar apoyo como medida de precaución ya que en el lugar quedó combustible derramado en la cinta asfáltica.
Debido a la gravedad del percance, dos grúas se encuentran en el lugar y han bloqueado el paso mientras maniobran para liberar el espacio obstaculizado.
Dalia Santos, vocera de la Policía Municipal de Tránsito indicó que esta ruta presenta serias complicaciones en el paso vehicular en dirección del sur, por lo que recomiendan tomar precaución y seguir las indicaciones de los agentes.
Al lugar también se presentaron agentes de la Policía Nacional Civil, quienes realizaron diligencias correspondientes.
Debido a otro percance en la ruta que conduce de Barcenas a Milpas altas, donde un transporte pesado obstruye la vía, las autoridades recomiendan tomar rutas alternas.