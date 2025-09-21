Centro Moore celebra 14 años de transformar vidas con cirugías gratuitas

-

El hospital pediátrico ha realizado más de 11 mil operaciones sin costo, beneficiando a miles de familias guatemaltecas.

El director del Centro Moore, Micke Gudiel, explicó que este hospital pediátrico abrió sus puertas en 2011 con la misión de brindar cirugías gratuitas a niños que lo necesitan en Guatemala.

Desde entonces, se han realizado más de 11 mil operaciones y atendido a más de 14 mil menores en consultas. "Nuestro modelo es único porque incluye la atención previa, la cirugía y el seguimiento postoperatorio hasta concluir el tratamiento. Todo es gratuito y de la mejor calidad", destacó Gudiel.

Carolina Guillén, gerente de recaudación de fondos, señaló que el hospital funciona en la zona 1 capitalina con el apoyo de médicos especialistas, estadounidenses que vienen a donar su trabajo en jornadas médicas.

Cada año se realizan 18 jornadas en nueve especialidades, entre ellas ortopedia, otorrinolaringología, cirugía plástica, ortipedia, dental y oftalmología.

En promedio, cada jornada atiende a 150 pacientes y realiza unas 60 cirugías. "Lo único que pagan los padres son los exámenes de laboratorio, que rondan los Q300, y la estadía en los albergues aliados de recuperación, que cuesta Q5 diarios. Todo lo demás, desde la cirugía hasta los medicamentos que se brindan en su totalidad, todo es gratuito", explicó Guillén.

Las familias beneficiadas respaldan con sus testimonios el impacto del Centro Moore. Jaqueline Alemán, madre de una niña atendida por labio leporino, recordó que llegó hace ocho años y desde entonces ha recibido atención integral. "Es una experiencia muy buena, los médicos y el personal son personas comprometidas y tratan con mucha dignidad a nuestros hijos", afirmó.

Fernando Sandoval, padre de un niño operado por un problema urológico, coincide en que la atención es de primer nivel. "Gracias a Dios mi hijo fue bien atendido en todo momento, nunca hemos recibido un mal trato y siempre fuimos escuchados. Recomiendo a las familias que se acerquen, porque aquí encuentran apoyo real", señaló.