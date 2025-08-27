Hospital del Santo Hermano Pedro transforma vidas en Guatemala

-

Obras Sociales del Santo Hermano Pedro brinda salud y esperanza a quienes más lo necesitan

Lo que para muchos parecía imposible, se vuelve realidad en los pasillos del Hospital de Obras Sociales del Santo Hermano Pedro, donde miles de guatemaltecos han recuperado la salud y la esperanza gracias a sus programas médicos.

Solo en 2024, más de 180 mil pacientes fueron atendidos, muchos de ellos de forma gratuita o a bajo costo, en especialidades que van desde pediatría, ginecología y neurología, hasta cirugías complejas como reemplazos de cadera y rodilla.

En 2024, esta atención alcanzó a 50,281 personas en atención especializada. (Foto: H.Pedro)

Salud sin distinción

Este hospital, ubicado en Antigua Guatemala, es más que un centro médico, es un refugio para quienes no pueden pagar por atención, pero tampoco pueden esperar.

Detrás de esta labor hay médicos, enfermeras, brigadas extranjeras y voluntarios que, día a día, hacen posible lo que muchos consideran un milagro. Solo en el área quirúrgica, más de 6 mil personas fueron operadas en 2024, gracias a la colaboración de profesionales de Estados Unidos, Canadá y España, que llegan con una misión clara: servir.

"Todos los seres humanos somos hermanos. Practicar la misericordia nos permite convertir la vida de otros y también la nuestra", expresó Fray José Santiago Méndez, uno de los líderes espirituales del proyecto.

la Rifa un Millón de Amigos se convierte en una herramienta clave para sostener estos programas de salud y asistencia. (Foto: H.Pedro)

Salud con humanidad

Además de la atención física, Obras Sociales ha apostado también por la salud mental, ofreciendo apoyo psicológico gratuito a quienes enfrentan ansiedad, depresión o duelo. En total, 50,281 personas recibieron este tipo de atención el año pasado.

Este enfoque integral ha posicionado al hospital como un modelo único en el país, donde la salud se entiende como cuerpo, mente y espíritu.

Puedes ayudar

Para continuar con esta labor, la organización impulsa la campaña "Un Millón de Amigos", una rifa solidaria con la que cualquier persona puede colaborar y formar parte del cambio.

Cada boleto no solo es una oportunidad de ganar, sino también una forma de regalar vida, salud y dignidad a quienes más lo necesitan.