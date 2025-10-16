¡Aclamados! Selección de Guatemala recibida por aficionados en la frontera (videos)

-

Decenas de seguidores de la Selección les dieron la bienvenida en su regreso al país.

La Selección Nacional de Guatemala regresó este miércoles al país vía terrestre, luego de haber conseguido un importante triunfo en su visita a El Salvador, la noche del pasado martes.

El encuentro futbolístico finalizó 0-1 a favor de los nuestros, en un emocionante juego donde Óscar Santis fue el encargado de realizar la anotación con asistencia de Jesús "Chucho" López.

En horas de la tarde de este 15 de octubre, decenas de guatemaltecos se reunieron en cercanías de la aduana Pedro de Alvarado, en Jutiapa, para darle la bienvenida al bus donde se transportan los seleccionados.

En las imágenes se observa a Santis, quien lleva dos goles en la ronda final de las eliminatorias mundialistas, por lo que ha sido uno de los más aclamados por los aficionados.

@chacalitogt1 Selección de Guatemala llega a Aduana Ciudad Pedro De Alvarado ♬ sonido original - Chacalitos Gt

En otro video, se observa a un agente policial saludando a López y a Darwin Lom, quien anotó el gol el pasado viernes en la visita a Surinam, encuentro que finalizó 1-1.

@angel_morales146 #gran #portento⚽️ ♬ Vamos Guate (estamos Contigo) - Tigo

Guatemala actualmente se encuentra en la tercera posición del grupo A, pero de ganar sus últimos dos juegos (ambos son de local) quedaría líder y se clasificaría directamente al Mundial United 2026, sin importar los demás resultados.