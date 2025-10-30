El tesoro mejor guardado de Antigua: Redescubre el Cerro de la Cruz renovado

El Cerro de la Cruz ofrece una experiencia de turismo familiar imperdible en Antigua Guatemala. Tras la remodelación de 2022, este mirador brinda las mejores vistas del Volcán de Agua con múltiples opciones de acceso
Ubicado al norte del centro histórico de Antigua Guatemala, este sitio ofrece una de las mejores vistas de la ciudad colonial, con el imponente volcán de Agua custodiando el horizonte.
La subida al Cerro de la Cruz es una travesía ideal para hacerla con familia o amigos e ir charlando a lo largo de las más de 300 gradas rodeadas de bosque y brisa fresca. Si en algún momento te sientes fatigado, no te preocupes: el camino cuenta con pequeñas bancas instaladas a las orillas para descansar, retomar fuerzas y seguir hasta la cima.
Ahora bien, si eres de los que prefieren una experiencia más cómoda, puedes llegar al cerro en automóvil. También existe la posibilidad de subir en tuctuc o mototaxi, pensada para quienes desean evitar el ejercicio físico, adultos mayores, familias con niños pequeños o personas con movilidad reducida. Esta doble opción de acceso hace que el destino sea realmente accesible para todo tipo de visitantes.
Una vez arriba, la experiencia se complementa: el ambiento se vuelve vibrante con bancas de madera y cemento, áreas verdes y puestos de granizadas, muchos de ellos aceptando tarjetas de crédito o débito, lo que aporta comodidad al visitante.
Desde 2022, el lugar pasó por una completa remodelación que incluyó rampas accesibles, miradores tipo deck, iluminación moderna y senderos adaptados, pensados para que todos puedan disfrutar del paisaje sin barreras físicas.
El mirador, listo para funcionar como parque recreativo, permite pasar desde un momento tranquilo en familia hasta una sesión fotográfica al atardecer.
Recomendada para cualquier hora del día, esta visita permite conectar con la ciudad desde lo alto, capturar imágenes inolvidables y sentirse parte de la historia viva de Antigua. Ya sea contemplando los tejados coloniales, saludando al volcán o simplemente saboreando una granizada con vistas de postal, el Cerro de la Cruz promete un recuerdo que perdura.
Lo sabías
- La remodelación del Parque Recreativo Cerro de la Cruz, iniciada en 2021, implicó una inversión que superó los Q2 millones. El proyecto buscó mejorar la experiencia turística con un mirador adicional, un teatro al aire libre y senderos accesibles, consolidando su atractivo como parque.
- La obra fue ejecutada por el Ministerio de Cultura y Deportes, buscando garantizar la accesibilidad universal. El Cerro de la Cruz es un sitio emblemático de la ciudad colonial, fundamental para el turismo de la región por su vista privilegiada del Valle de Panchoy.
- Tras la reinauguración, la Municipalidad de Antigua Guatemala publicó un reglamento para normar el uso y conservación del parque. Este mirador es uno de los centros turísticos más visitados, reafirmando el interés por las vistas panorámicas de la ciudad colonial y el volcán de Agua.