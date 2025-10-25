Versión Impresa
Cervecería Centro Americana lleva el Oktoberfest a Ciudad Cayalá

  • Por Redacción comercial
24 de octubre de 2025, 18:45
(Fotografía cortesía: Cervecería Centro Americana)

La plaza central de Ciudad Cayalá, se transformó en el lugar donde se celebró el Oktoberfest junto a Cervecería Centro Americana, una experiencia que incluyó las cervezas Gallo, Moza, Dorada Draft, Cabro, Dorada Ice, Monte Carlo y Dorada Draft Ultra Ligera.

(Fotografía cortesía: Cervecería Centro Americana)
El evento contó con música en vivo, gastronomía bávara, desfiles y competencias de ropa tradicional alemana.

El Oktoberfest en Ciudad Cayalá se ha convertido en una tradición esperada por miles de guatemaltecos.
Esvin Calán
, gerente de trade marketing en Cervecería Centro Americana.

Con este Oktoberfest, Cervecería Centro Americana celebró junto a sus consumidores la mezcla de la tradición alemana con el espíritu guatemalteco, en un entorno seguro y lleno de vida.

Este año quisimos reinventar la experiencia del Oktoberfest para que cada asistente viviera algo único: desde una propuesta gastronómica ampliada hasta música en vivo que hizo vibrar cada rincón de Cayalá.
Giancarlo Poggio
, director de Mercadeo y publicidad de Ciudad Cayalá.

