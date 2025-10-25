Cervecería Centro Americana lleva el Oktoberfest a Ciudad Cayalá

La plaza central de Ciudad Cayalá, se transformó en el lugar donde se celebró el Oktoberfest junto a Cervecería Centro Americana, una experiencia que incluyó las cervezas Gallo, Moza, Dorada Draft, Cabro, Dorada Ice, Monte Carlo y Dorada Draft Ultra Ligera.
El evento contó con música en vivo, gastronomía bávara, desfiles y competencias de ropa tradicional alemana.
Con este Oktoberfest, Cervecería Centro Americana celebró junto a sus consumidores la mezcla de la tradición alemana con el espíritu guatemalteco, en un entorno seguro y lleno de vida.