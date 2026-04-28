Contraloría restringe accesos digitales en el Estado por riesgos de ciberseguridad

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La entidad pide a los usuarios hacer trámites de forma presencial en sus sedes a nivel nacional.

La Contraloría General de Cuentas (CGC) informó que ha dispuesto la restricción temporal de accesos con distintas entidades del Estado como parte de un protocolo de blindaje y prevención de activos informáticos.

La institución precisó que la decisión se tomó ante el incremento de los niveles de riesgo y vulnerabilidad en la infraestructura digital a nivel nacional.

De acuerdo con la CGC, la medida responde a la activación de un plan de contingencia que busca resguardar las bases de datos institucionales frente a posibles amenazas externas.

La #CGC ha determinado la restricción temporal de accesos con las distintas entidades del Estado como parte de un protocolo de blindaje y prevención de activos informáticos. pic.twitter.com/QEhlP1fyvA — Carlos Manoel Alvarez (@carlosmalvarezm) April 28, 2026

En ese marco, la limitación de accesos interinstitucionales se implementa como un mecanismo preventivo para fortalecer la ciberseguridad y evitar eventuales compromisos en la información pública.

La Contraloría advirtió que esta decisión podría generar intermitencias temporales en la disponibilidad de servicios y gestiones realizadas a través de sus herramientas electrónicas.

Por ello, instó a usuarios y colaboradores a priorizar la realización de trámites de forma presencial en sus sedes a nivel nacional, con el fin de garantizar la continuidad operativa.

Asimismo, la entidad reafirmó su compromiso con la gestión preventiva de riesgos tecnológicos, asegurando que se están aplicando los estándares necesarios para mantener un entorno digital confiable dentro de la administración pública.

La CGC indicó que toda información oficial relacionada con esta situación será comunicada exclusivamente a través de sus canales institucionales, al tiempo que solicitó comprensión a la ciudadanía ante la implementación de estas medidas de protección.