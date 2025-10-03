Versión Impresa
Principales Indicadores Económicos

Chef guatemalteco Sergio Díaz es galardonado en Italia

  • Por Selene Mejía
02 de octubre de 2025, 19:06
Sergió Díaz ganó otro reconocimiento a nivel mundial. (Foto: Sergio Díaz)

Sergió Díaz ganó otro reconocimiento a nivel mundial. (Foto: Sergio Díaz)

El reconocido chef quetzalteco Sergio Díaz fue galardonado con dos cuchillos en los "Best Chef Awards 2025" celebrado en Milán, Italia. 

OTRAS NOTICIAS: El ranking de los "Latin America's 50 Best Restaurants 2025" será en Antigua

El premio lo posiciona como un referente de la alta cocina en Latinoamérica, validando su propuesta que combina técnicas contemporáneas con ingredientes locales, colocando a Guatemala en la escena global.

El evento fue celebrado el 2 de octubre de 2025 con la reunión de las figuras más influyentes de la cocina contemporánea.

Qué significa el cuchillo como galardón

El símbolo del "cuchillo" es el emblema de pertenencia de la comunidad The Best Chef, por ello los especialistas en la gastronomía son premiados con este instrumento, fundamental en toda cocina. 

Sergio Díaz Best Chef 03 25

Acerca de su premio

El guatemalteco es reconocido por fusionar técnicas modernas con ingredientes locales y reinterpretar los sabores ancestrales del país. 

"Este reconocimiento lo comparto con Guatemala. Mi propósito es seguir mostrando al mundo nuestra riqueza cultural a través de una cocina con identidad, conciencia e innovación", expresó Díaz.

Acerca de Sergio Díaz

Tiene una trayectoria de más de 20 años incursionando en la gastronomía, la cual considera una forma de expresión entre arte y ciencia. 

MIRA: 

Sergio Díaz Best Chef 01 25

Sergio Díaz Best Chef 02 25

  • Últimas noticias de Guatemala

Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Comscore
cerrar