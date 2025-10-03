Chef guatemalteco Sergio Díaz es galardonado en Italia

El reconocido chef quetzalteco Sergio Díaz fue galardonado con dos cuchillos en los "Best Chef Awards 2025" celebrado en Milán, Italia.
OTRAS NOTICIAS: El ranking de los "Latin America's 50 Best Restaurants 2025" será en Antigua
El premio lo posiciona como un referente de la alta cocina en Latinoamérica, validando su propuesta que combina técnicas contemporáneas con ingredientes locales, colocando a Guatemala en la escena global.
El evento fue celebrado el 2 de octubre de 2025 con la reunión de las figuras más influyentes de la cocina contemporánea.
Qué significa el cuchillo como galardón
El símbolo del "cuchillo" es el emblema de pertenencia de la comunidad The Best Chef, por ello los especialistas en la gastronomía son premiados con este instrumento, fundamental en toda cocina.
Acerca de su premio
El guatemalteco es reconocido por fusionar técnicas modernas con ingredientes locales y reinterpretar los sabores ancestrales del país.
"Este reconocimiento lo comparto con Guatemala. Mi propósito es seguir mostrando al mundo nuestra riqueza cultural a través de una cocina con identidad, conciencia e innovación", expresó Díaz.
Acerca de Sergio Díaz
Tiene una trayectoria de más de 20 años incursionando en la gastronomía, la cual considera una forma de expresión entre arte y ciencia.
MIRA: