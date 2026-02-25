Chasing Alpha: el evento para atraer capital a Guatemala

-

Dentro del marco por ampliar las fuentes de financiamiento para proyectos productivos y de infraestructura, la segunda edición de Chasing Alpha, que reunirá el próximo 12 de marzo a gestores de fondos internacionales, inversionistas y empresarios, es una oportunidad para fomentar la cultura de fondos de inversión.

El evento busca acercar al público local a estos vehículos financieros, explicar su funcionamiento y explorar cómo pueden canalizar capital hacia proyectos regionales.

En esta entrevista, Frederick Gimpel Fund Manager & CEO Reinerstrom Capital y Santiago Quidiello Chief Financial Officer de Reinerstrom Capital, detallan qué es un fondo de inversión, por qué Guatemala ha quedado rezagada en este mercado y cuál es el papel de la educación financiera para atraer capital global.

Frederick Gimpel Fund Manager & CEO Reinerstrom Capital. (Foto: Chasing Alpha)

Santiago Quidiello Chief Financial Officer de Reinerstrom Capital. (Foto: Chasing Alpha)

—Para comenzar, ¿qué es Chasing Alpha y cuál es su propósito?

Chasing Alpha es una iniciativa para atraer y generar mayor cultura de fondos de inversión en Guatemala. En el país esa cultura prácticamente no existe, a diferencia de Panamá, que nos lleva varios años de ventaja. Nuestro objetivo es revertir esa situación y convertir a Guatemala en un centro de fondos de inversión privados.

A través de estudio y entrenamiento logramos integrarnos a una comunidad de gestores de fondos norteamericanos y hoy contamos con un fondo regulado por la SEC de Estados Unidos domiciliado en Guatemala. Eso nos llena de orgullo porque no lo heredamos ni nos lo regalaron: lo construimos aprendiendo, relacionándonos y entendiendo las regulaciones y la estructura del sector. Si nosotros pudimos hacerlo, cualquiera puede hacerlo.

—¿Cómo se define un fondo de inversión para alguien que no está familiarizado con el tema?

Puede imaginarse como un bus o un tren que lleva a distintos pasajeros hacia un destino: generar rentas, aumentar patrimonio o una combinación de ambos. El vehículo es administrado por un equipo directivo —el General Partnership— y los inversionistas compran su "ticket" para participar.

Ese equipo se encarga de gestionar los recursos, cumplir regulaciones y minimizar riesgos. El riesgo no desaparece, pero se administra. De hecho, si alguien afirma que una inversión no tiene riesgo, es falso.

También se busca lo que llamamos riesgo asimétrico: algo que puede parecer arriesgado para unos, pero seguro para quienes tienen conocimiento o experiencia en ese sector.

En términos populares, un fondo es una especie de "cuchubal" formal y regulado donde se reúne capital con un objetivo específico.

—¿Qué protege a los inversionistas dentro de un fondo?

Las reglas. El fondo solo puede hacer lo que está establecido en sus documentos. Si no está permitido, no puede ejecutarse. Eso protege tanto a los directores como a los inversionistas y es la razón por la que estos vehículos son tan populares en el mundo.

—¿Por qué este mercado no ha crecido en Guatemala?

Principalmente por cultura y por regulación. El marco regulatorio es complejo y existe temor a la competencia. La bolsa local, por ejemplo, se utiliza para operaciones muy específicas y tiene baja liquidez.

Para dimensionar, una emisión de US$25 millones puede considerarse grande en Guatemala, mientras que en mercados como Nueva York ese monto puede moverse en fracciones de segundo.

Existe, además, gran cantidad de capital internacional buscando proyectos, pero estos deben ofrecer rentabilidad adecuada y seguridad jurídica.

—¿Cuál es la misión principal de Chasing Alpha?

Chasing Alpha busca educar al público en el tema de fondos. Y, muy importante, ¿por qué lo estamos haciendo en Guatemala? Primero, porque amamos este país. Segundo, porque creemos que el hecho de que vengan estas personas de afuera, estos fund managers, y vean Guatemala a través de nuestros ojos.

Porque nosotros somos muy malos mercadeándonos afuera. Lo que queremos es traer a estas gentes y que miren este país por lo que nosotros vemos, por su potencial y eso. Entonces sí tiene dos vías.

Una vía es enseñarle a la cultura nacional que existen estos vehículos innovadores y que existen maneras de mejorar sus rendimientos. Pero también enseñarle a estos fund managers no solo que existimos, sino que somos una perla. Que somos una joya.

—¿Están buscando levantar capital en este evento?

Una de las primeras cosas que nosotros aprendimos es que un fondo es una herramienta para escalar negocios. Para escalar ideas que de alguna manera ya están comprobadas. Es para darle tamaño y volumen a la idea. Eso yo creo que es una distinción muy, muy, muy importante. Y también le da seguridad a la inversión.

No. Levantamos capital constantemente y preferimos inversionistas informados. Quien entiende el funcionamiento de un fondo sabe que hay procesos, documentación y periodos en los que el dinero permanece invertido. Sin esa comprensión, algunas personas creen que es como una cuenta de ahorro, lo cual no es correcto.

—¿Qué proyectos han financiado hasta ahora?

Hemos invertido más de US$5 millones en energía en Guatemala a través de nuestro fondo. Actualmente desarrollamos un edificio de bodegas verticales, único en Centroamérica, en Boulevard Vista Hermosa, y otro fondo para dar liquidez a empresas y apoyar el crecimiento del país.

—¿Qué speakers vendrán al evento?

Entre nuestros speakers tenemos a alguien que le vendió su empresa a Google, hay un ex ganador del super tazón de la NFL y un inversionista irlandés, así como un vietnamita que es el levantador número uno de fondos del mundo.

El objetivo de Chasing Alpha es atraer liquidez, mostrarle a nuestros conciudadanos y hermanos centroamericanos que hay formas alternativas de construir, construir rápido y, sobre todo, atreverse a imaginar grande. Y a construir grande.