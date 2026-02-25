Embajadora de UE visita Guatemala y habla sobre el AeroMetro (video)

-

El AeroMetro ha surgido como una respuesta directa a la creciente cantidad de vehículos particulares que circulan en las calles de la ciudad.

Este miércoles 25 de febrero, la Municipalidad de Guatemala ha mostrado los avances del proyecto del AeroMetro, el cual busca mejorar la conexión entre zonas residenciales, comerciales y de servicios, impulsando la actividad económica.

La embajadora de la Unión Europea (UE), Johanna Karanko estuvo presente en zona 9 para presenciar los trabajos y habló sobre los beneficios que traerá este proyecto al país.

"El proyecto es de una empresa europea, nosotros vemos que hay problemas de infraestructura en la ciudad de Guatemala y en la cantidad de carros. Esto es un primer paso para aliviar la carga de carros y facilitar que todos puedan utilizar el transporte común", dijo Karanko.

La Embajadora de EU, Johanna Karanko, habla sobre los avances del AeroMetro en la ciudad de Guatemala



Un proyecto que refuerza la inversión internacional

El AeroMetro es impulsado por empresas europeas, lo que refuerza la confianza de la inversión internacional en los proyectos de infraestructura del país.

Actualmente, las autoridades y los responsables de la obra supervisan las fases de construcción para garantizar que el sistema cumpla con los estándares internacionales de seguridad.

"Estamos en la fase de obras de ingeniería. Contamos con una empresa de ingeniería guatemalteca, con mucha experiencia", afirmó Klamcy Solórzano, coordinadora ejecutiva sistema AeroMetro.