Mañana calurosa y noche fría para este jueves 26 de febrero

La mañana estará calurosa, pero el frío continuará por la noche y madrugada.
Durante las primeras horas de este jueves 26 de febrero, se espera frío, sobre todo en el Occidente y Altiplano Central.
El cielo estará despejado y con pocas nubes en el territorio nacional. Se prevé bruma en los valles del país, incluyendo la ciudad capital.
Por la tarde, se espera un incremento de nubosidad sobre Bocacosta y sur de Occidente con posibles Iluvias locales.
Las condiciones atmosféricas son favorables a la proliferación de incendios forestales.
Además, el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) alerta sobre posibles heladas meteorológicas en Occidente.
La temperatura bajará por la noche y madrugada, especialmente en los sectores más elevados de Occidente y Altiplano Central.