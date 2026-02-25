Versión Impresa
Mañana calurosa y noche fría para este jueves 26 de febrero

  • Por Jessica González
25 de febrero de 2026, 16:23
La noche estará fría. (Foto: archivo/Soy502)

La mañana estará calurosa, pero el frío continuará por la noche y madrugada.

Durante las primeras horas de este jueves 26 de febrero, se espera frío, sobre todo en el Occidente y Altiplano Central.

El cielo estará despejado y con pocas nubes en el territorio nacional. Se prevé bruma en los valles del país, incluyendo la ciudad capital.

Por la tarde, se espera un incremento de nubosidad sobre Bocacosta y sur de Occidente con posibles Iluvias locales.

Las condiciones atmosféricas son favorables a la proliferación de incendios forestales.

Además, el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) alerta sobre posibles heladas meteorológicas en Occidente.

La temperatura bajará por la noche y madrugada, especialmente en los sectores más elevados de Occidente y Altiplano Central.

