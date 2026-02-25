¡Queda grabado! Picop atropella a un conductor y luego huye del lugar (video)

-

Según indicaron vecinos de la aldea Xecam, el piloto del picop circulaba de forma imprudente y estuvo cerca de ocasionar otro accidente.

Una cámara de seguridad grabó un accidente de tránsito provocado por un picop que se pasó al carril contrario en la aldea Xecam, en Cantel, Quetzaltenango.

En las imágenes se observa el momento en que un vehículo de dos ruedas transita sobre su carril, pero de pronto aparece un picop de color rojo que circula utilizando ambos carriles en dirección contraria.

Por ello, el motociclista intenta desviarlo, pero el picop se centraliza en la calle y no esquiva por completo al conductor y lo termina atropellando.

La víctima queda herida en el lugar, mientras el responsable huye con dirección hacia el sector La Estancia y vecinos corren para intentarlo detener.

Mira aquí el video:

GRABADO:



Picop y motocicleta impactaron en Aldea Xecam, Cantel, Quetzaltenango.



Vecinos indican que piloto del picop conducía de forma imprudente y estuvo cerca de embestir a otras personas. pic.twitter.com/U1HJoiw4Sy — Vichoguate (@vichoguate) February 25, 2026

Según indicaron los vecinos del sector, el conductor de ese automotor circulaba de manera imprudente y estuvo cerca de embestir a otras personas minutos antes del percance vial.

Las imágenes han sido compartidas este miércoles, pero la colisión se registró el pasado domingo 22 de febrero a las 19:00 horas aproximadamente.