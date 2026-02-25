Banco de Guatemala abre la exposición "El paisaje guatemalteco"

-

El Banco de Guatemala invita a la población a disfrutar de las más de 40 obras en óleo y acuarela de los distintos paisajes del país que forman parte de la pinacoteca institucional.

La exposición denominada como, "El paisaje guatemalteco: Colección Pinacoteca del Banco de Guatemala", estará disponible en el Salón Carlos Mérida del 25 de febrero al 11 de marzo del 2026, en horario de 8:00 a 16:00 horas.

La colección propone un recorrido por las obras de artistas paisajistas del país, reflejando su mirada sobre la riqueza natural, geográfica y cultural del territorio nacional.

(Fotografía por: Ana Lucía Castillo / Soy 502)

Esta muestra es la primera de cinco exposiciones conmemorativas que el Banco de Guatemala realizará como parte de las actividades enmarcadas por la celebración de los 70 años de Centro Cívico de la Ciudad de Guatemala; el 80 aniversario del Banco de Guatemala; y 100 años de la Banca Central.

“ Abrir estos espacios al público refleja el compromiso del Banco de Guatemala con la preservación y difusión del patrimonio cultural del país ” Alvaro González Ricci , presidente de la Junta Monetaria y del Banco de Guatemala

Asimismo, el Banco de Guatemala invita el próximo viernes 6 de marzo a su Noche Cultural, abriendo sus puertas en horario especial de 17:00 a 21:00 horas. En esta oportunidad los visitantes además de disfrutar de la exposición de arte, también podrán recorrer las siete salas del Museo Numismático y conocer la espada de Justo Rufino Barrios.

Para esta ocasión, se contará con parqueo y entrada gratis para las familias que deseen ser parte de la Noche Cultural.

Con estas iniciativas, el Banco de Guatemala reafirma su papel como custodio y difusor del patrimonio artístico nacional.