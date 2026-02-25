La aceleración se apodera del Top 10 del 2026

-

La primera fecha del Campeonato Top10 del 2026 tomó un auge inesperado para esta temporada, y es que lo que se vislumbraba como solo una jornada de competencia, se dividió en dos, esto debido a la gran demanda de corredores de Drifting, quienes participaron en la primera parte de la competición. Ahora, llega el turno de la Aceleración, la cual se realizará el próximo domingo en Guatemala Raceway, kilómetro 75.5, carretera a Puerto Quetzal.

Si la competencia de Drifting sorprendió a todos, la expectativa ha crecido para ver a los autos de aceleración recorriendo la pista en 10 segundos o menos. El Top10 es un certamen que se ha caracterizado por ser inclusivo, ya que pueden participar autos de cualquier marca y tiempo, siempre y cuando cumplan con las normas del evento.

El próximo domingo, el cuarto de milla de la pista Guatemala Raceway, se vestirá nuevamente de gala, con la realización del evento por el cual nació el Top10, y es que en la pista se darán cita más de medio centenar de autos, que buscarán posicionarse entre los mejores tiempos de su categoría.

A lo largo de la historia de este mítico campeonato han surgido nombres propios como Eduardo Arriola, Max Lutín, Steve Toppe, Eduardo Boleres, Antonio Sosa, Douglas Rodríguez o Héctor Chang, entre otros, quienes han brillado en los diferentes eventos; sin embargo, ahora existe una nueva camada de pilotos, que prometen darles batalla a los más experimentados.

El próximo domingo se podrán observar autos muy modificados, los cuales utilizan tecnología y accesorios de última generación para alcanzar grandes velocidades de manera segura. (Foto: Top10)

La modalidad de competencia de este evento no enfrenta a corredores contra otros corredores, sino cada piloto lucha por mejorar sus propios tiempos, y al final del evento se contabiliza una tabla para conocer cuáles fueron los 10 mejores tiempos de la competencia por marca de auto. Además, se realiza una tabla general final, para conocer a los autos más rápidos de la competencia.

Los participantes tendrán uso de pista ilimitado. La inscripción tendrá un valor de Q200, previo a la carrera, y Q250, el día del evento. La entrada para el público costará Q60, mientras que, los niños menores de 10 años ingresarán gratis. Se tiene contemplado que la carrera inicie a las 9 horas.