¡Bailando a octavos! Real Madrid avanza tras vencer al Benfica

El Real Madrid terminó el trabajo iniciado en Lisboa (victoria 1-0 en la ida) y con otro triunfo, por 2-1 ante el Benfica en su estadio Santiago Bernabéu, selló este miércoles su boleto a los octavos de final de la Champions League.
Fue con susto incluido, ya que las Águilas llegaron a igualar provisionalmente la eliminatoria al adelantarse en el 14 con un tanto de Rafa Silva, antes de que el francés Aurélien Tchouaméni (16) y el brasileño Vinícius Jr (80) dieran la vuelta al marcador.
Cabe destacar que el estadio Santiago Bernabéu le dio el apoyo al delantero brasileño con una manta gigante en contra del racismo. Esto por el polémico capítulo con el argentino Gianluca Prestianni, que no pudo jugar el partido debido a una suspensión cautelar de la UEFA mientras realizar la investigación.
Gracias a esta victoria, el Real Madrid estará en el sorteo del viernes, donde conocerá su próximo adversario, que será el Manchester City inglés o bien otra formación de Lisboa, el Sporting.