Hijo del cineasta Rob Reiner se declara inocente del asesinato de sus padres

Nick Reiner podría enfrentar cadena perpetua si termina siendo declarado culpable del asesinato de sus padres.

El hijo menor del cineasta estadounidense Rob Reiner se declaró no culpable del asesinato de sus padres, al comparecer este lunes ante un tribunal de Los Ángeles.

Nick Reiner, de 32 años, enfrenta dos cargos de asesinato en primer grado por el doble homicidio que conmocionó a Hollywood unos días antes de Navidad.

El joven fue arrestado el 14 de diciembre, horas después de que su padre, de 78 años, y su madre, la fotógrafa Michele Singer Reiner, de 70, fueran encontrados muertos en su casa en el lujoso vecindario de Brentwood, en Los Ángeles.

La fiscalía señaló que Rob Reiner, quien dirigió grandes éxitos como "Cuando Harry conoció a Sally" y "Cuestión de honor", y su esposa fueron asesinados a puñaladas.

Este lunes, Nick Reiner compareció ante un tribunal del centro de Los Ángeles, donde se le informó formalmente de los cargos que enfrenta y se le explicaron sus derechos. Una declaración de "no culpable" es habitual en esta etapa, independientemente de lo que haga después la defensa.

El cineasta Rob Reiner y su esposa, la fotógrafa Michele Singer Reiner, fueron hallados sin vida en su vivienda. (Foto: redes sociales)

Podría enfrentar cadena perpetua

El sospechoso de parricidio, que sigue en prisión y no ha obtenido libertad bajo fianza, fue citado a regresar al tribunal el 29 de abril. Entonces está previsto que se decida la fecha para la audiencia en la que se determinará si hay suficiente evidencia para un juicio.

Nick Reiner enfrenta cargos agravados por el uso de un cuchillo, un arma letal, y por tratarse de más de un homicidio. La lectura formal de cargos normalmente se realiza mucho antes, pero sufrió postergaciones.

En la audiencia del 17 de diciembre, su entonces abogado, Alan Jackson, alegó que el caso comprendía asuntos "muy complejos" que era necesario abordar y examinar "con mucho cuidado".

La comparecencia quedó fijada para el 7 de enero. Pero Jackson, un reconocido litigante que ha llevado casos de figuras como Harvey Weinstein, abandonó la defensa de Reiner sin dar explicaciones.

El tribunal asignó entonces a Kimberly Greene, una abogada del servicio público, como estipula la ley estadounidense cuando el acusado no tiene medios de defensa. Pero Greene pidió posponer la comparecencia de Reiner para responder a los cargos en aras de conversar a profundidad con su cliente.

De ser declarado culpable de los cargos, Reiner podría enfrentar cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, o la pena de muerte, aunque California no aplica la pena capital de manera rutinaria.

Nick Reiner, sospechoso de parricidio, sigue en prisión y fue citado a regresar al tribunal el 29 de abril. (Foto: Redes sociales)

*Con información de AFP