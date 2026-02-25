Todo listo para el el tercer ranking nacional de golf 2026

-

El Mayan Golf Club, ubicado en Villa Nueva, será el escenario a partir del próximo jueves del tercer ranquin nacional amateur de golf 2026, al cual acudirán varios de los mejores jugadores de Guatemala, en busca de posicionarse de la mejor manera en la clasificación nacional de este deporte.

OTRAS NOTICIAS: Toledo está en Nueva Zelanda para segundo torneo de Asia 2026

Algunos de los jugadores que han brillado con luz propia, en los primeros meses del año, son: Matías Calderón, Mateo Asturias y Fernando "el Chinito" Saravia. Calderón ganó el primer ranquin, Asturias hizo lo mismo en el segundo, y Saravia, recientemente se coronó como monarca del Campeonato Nacional Match Play 2026.

Actualmente, Asturias, Saravia y Andrés Reyes, lideran la clasificación del ranquin en la categoría caballeros; mientras que, en damas, Daniela Hernández, Elzbieta Aldana, Marian García y Beatriz de Arenas, se ubican en las primeras cuatro posiciones. En la división, Mid Amateur, José Mejía, Pablo Hernández y Diego Ruiz, ocupan los tres primeros puestos de la tabla general.

El hoyo 10 del Mayan Golf Club, presenta una vista inigualable, en la cual se puede apreciar el Lago de Amatitlán. (Foto: Saulo López / ASOGOLF)

Las categorías que entrarán en disputa serán Caballeros Amateur (hasta 10 de index), Damas Amateur (hasta 15 de index) y Caballeros Senior (55 años en adelante y hasta 15 de index).

El Mayan Golf Club, es el primer Club de Golf en Guatemala y Centroamérica, fundado en el año 1918. A lo largo de sus más de 100 años de existencia, ha contado con dos nombres: Pamplona Golf Association y Mayan Golf Club.

Debido al crecimiento de la ciudad de Guatemala, y el deseo de mejorar cada vez las instalaciones del Club, se ha visto necesario trasladar el campo en tres ocasiones. El primero ubicado en la zona 13, conocido como Pamplona, Cantón de la Paz. Luego, la antigua finca La Chácara, situada al sureste de la ciudad zona 5, y actualmente se encuentra ubicado en la Finca El Zarzal, en jurisdicción entre los municipios de San Miguel Petapa y Villa Nueva, inaugurado en el año de 1964.