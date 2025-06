Chayanne celebra el Día del padre con sus "hijos"

-

Chayanne se confirmó como el "Papá de toda Latinoamérica", tras el reclamo que lanzó en ocasión del Día del padre.

LEE TAMBIÉN: Nuevas imágenes confirman que Ricardo Arjona ya es abuelo

El propio cantante ha reconocido su "paternidad" en varios conciertos. (Foto: Instagram/Chayanne)

"Mis hijos. No puedo creer que aún no me hayan saludado... ¡Ya es mediodía y sigo esperando mi desayuno sorpresa!", escribió el cantante en su perfil oficial.

La publicación generó miles de interacciones en las que sus "hijos" lo felicitaron en esta fecha especial.

El cantante fue felicitado por su hija Isadora Figueroa. (Foto: Instagram/Isadora Figueroa)

LEE TAMBIÉN: El detalle que Chayanne recibió al llegar a Guatemala

También hubo uno que otro atrevido, que le "reclamó" por haber sido un padre ausente. "Hijo, ¿no te llegó la mensualidad estos años?", escribió el boricua, fiel a su buen humor.

Con temas como Dejaría todo y Un siglo sin ti, Chayanne es un auténtico ícono de la música. Sin embargo, desde la década de 1980 muchas de sus fans latinoamericanas comenzaron a bromear diciendo que era el padre de sus hijos.

Chayanne estuvo en Guatemala este año como parte su gira "Bailemos otra vez". (Foto: Instagram/Chayanne)

LEE TAMBIÉN: Adria Arjona describe a Ricardo Arjona como el mejor papá del mundo

El chiste se popularizó hasta el punto de que el propio cantante lo ha mencionado en distintas ocasiones. "Los amo, mis hijos", señaló durante un concierto en el que la audiencia comenzó a corear "Papi, papi".

El boricua comenzó su carrera a finales de la década de 1970. (Foto: Instagram/Chayanne)

Fuera de bromas, el cantante fue celebrado en esta fecha especial por sus hijos, Isadora y Lorenzo, nacidos como fruto de su matrimonio con la ex modelo venezolana Marilisa Maronesse.