Los chefs guatemaltecos multipremiados en Italia

Los chefs Pablo Díaz, Diego Telles y Nicolás Solanilla fueron premiados en "Best Chef Awards 2025", celebrado en Milán, Italia.
El evento que exalta la gastronomía mundial premió a los especialistas del mundo y 5 chefs guatemaltecos fueron galardonados con los "cuchillos" que identifican el evento.
La clasificación va por niveles: los chefs con maestría culinaria de primer nivel reciben 3 cuchillos, los chefs con excelencia reconocida a nivel internacional reciben 2 cuchillos y los chefs que han demostrado alto nivel de habilidad culinaria reciben 1 cuchillo.
Diego Telles de Flor de Lis, Pablo Díaz de Mercado 24 y Nicolas Solanilla de Ana Cocina Local fueron reconocidos con 1 cuchillo. Mientras Débora Fadul recibió 3 cuchillos y Sergió Díaz 2 cuchillos.
Qué significa el cuchillo como galardón
El símbolo del "cuchillo" es el emblema de pertenencia de la comunidad The Best Chef, por ello los especialistas en la gastronomía son premiados con este instrumento, fundamental en toda cocina.
