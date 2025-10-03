Versión Impresa
Principales Indicadores Económicos

Chef guatemalteca Débora Fadul recibe premio en Milán, Italia

  • Por Selene Mejía
03 de octubre de 2025, 10:28
Débora Fadul recibió el galardón&nbsp;Best Chef Awards 2025 celebrado en Milán, Italia. (Foto: Instagram)

Débora Fadul recibió el galardón Best Chef Awards 2025 celebrado en Milán, Italia. (Foto: Instagram)

La chef Débora Fadul fue galardonada en los los "Best Chef Awards 2025" celebrado en Milán, Italia.

OTRAS NOTICIAS: Chef guatemalteco Sergio Díaz es galardonado en Italia

La guatemalteca recibió el premio "The Best Terroir" que se otorga a un chef reconocido por su excepcional compromiso con la sostenibilidad, a través del uso de productos locales y el respeto a la cultura y la biodiversidad de su región.

La cocina de Débora Fadul en su restaurante DIACÁ, es una oda a Guatemala, su tierra, su gente y sus ingredientes. A través de la gastronomía nvita a los comensales a un viaje sensorial que captura el verdadero espíritu de su país.

RECUERDA: Débora Fadul, la chef guatemalteca galardonada como una de las mejores del mundo

"Esto es para Guatemala y los guatemaltecos que trabajan en el campo muy duro todos los días", dijo al recibir la distinción. 

Acerca de "The best Terroir"

Este premio reconoce a los chefs que conectan profundamente con el entorno único de su país, celebrando el sabor del lugar respetando y enalteciendo los ingredientes y las tradiciones locales.

Reconoce la dedicación de un chef a la sostenibilidad, el uso de productos locales y los esfuerzos por preservar y compartir el patrimonio cultural de su comunidad a través de su cocina.

MIRA: 

  • Últimas noticias de Guatemala

Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Comscore
cerrar