Chef guatemalteca Débora Fadul recibe premio en Milán, Italia

La chef Débora Fadul fue galardonada en los los "Best Chef Awards 2025" celebrado en Milán, Italia.
La guatemalteca recibió el premio "The Best Terroir" que se otorga a un chef reconocido por su excepcional compromiso con la sostenibilidad, a través del uso de productos locales y el respeto a la cultura y la biodiversidad de su región.
La cocina de Débora Fadul en su restaurante DIACÁ, es una oda a Guatemala, su tierra, su gente y sus ingredientes. A través de la gastronomía nvita a los comensales a un viaje sensorial que captura el verdadero espíritu de su país.
"Esto es para Guatemala y los guatemaltecos que trabajan en el campo muy duro todos los días", dijo al recibir la distinción.
Acerca de "The best Terroir"
Este premio reconoce a los chefs que conectan profundamente con el entorno único de su país, celebrando el sabor del lugar respetando y enalteciendo los ingredientes y las tradiciones locales.
Reconoce la dedicación de un chef a la sostenibilidad, el uso de productos locales y los esfuerzos por preservar y compartir el patrimonio cultural de su comunidad a través de su cocina.
