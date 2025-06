Cumplieron: Chelsea vence al Esperance de Túnez y se mete a los octavos

-

Los ingleses se mantienen en carrera en el Mundialito, donde ahora se enfrentarán al Benfica portugués.

El británico Liam Delap quebró por fin la "maldición" de la camisa 9 e inscribió ayer al Chelsea en octavos de final del Mundial de Clubes, al vencer 3-0 al Espérance de Túnez, en la calurosa Filadelfia.

Para los más creyentes, la supuesta imprecación impide que quienes usen el clásico dorsal de los centrodelanteros brillen con el conjunto londinense, que enfrentará en la siguiente ronda al Benfica de Portugal, el sábado, en Charlotte.

We progress to the Round of 16! ⏭️ pic.twitter.com/v1VaUN6Tjz — Chelsea FC (@ChelseaFC) June 25, 2025

Los lusos terminaron primeros del Grupo C, por encima del Bayern Múnich, mientras que los ingleses fueron segundos del D con seis puntos, por detrás del Flamengo de Brasil (7).

Pero Delap, recién fichado del Ipswich Town, ya había dicho que no creía en supersticiones y ayer lo ratificó al anotar el segundo gol (45+3) de los ingleses, que de paso eliminaron al equipo más laureado de Túnez (3 unidades) del renovado torneo de la FIFA.

Enzo Fernández dio una asistencia dos minutos antes (45+3), al cobrar una falta que el espigado defensor inglés Tosin Adarabioyo conectó en el aire para vencer por primera vez a Bechir Ben Said.

El atacante juvenil Tyrique George (90+7), de 19 años, cerró la cuenta con un remate de fuera del área que halló una respuesta defectuosa del portero tunecino.