Chepebomba: "Si Guatemala gana, se pone color de hormiga para Panamá"

Panamá es el favorito, pero empezó con un empate sin goles contra Surinam la última ronda clasificatoria al Mundial 2026.
EN CONTEXTO: Aviso para Guate: Panamá sufre y empata de visitante contra Surinam
El periodista deportivo conocido en redes sociales como Chepebomba explotó tras el resultado de Panamá contra Surinam de este jueves.
A través de sus redes sociales, el comunicador panameño expresó su molestia por el rendimiento de la selección centroamericana.
"Panamá tiene que mejorarse con vistas al lunes, si queremos ganarle a Guatemala y seguir soñando con la Copa del Mundo. La imagen de hoy es paupérrima señores. Si gana Guatemala a El Salvador, se pone la cosa color de hormiga", expresa en su último video en redes sociales.
Panamá, que se posiciona como la favorita para ganar el pase directo, comparte un punto con Surinam.
Si Guatemala gana este jueves a El Salvador, asumiría el primer lugar de su grupo y el lunes el duelo en tierras panameñas será intenso en busca de los puntos.
El periodista se ha caracterizado por ser crítico del fútbol del resto de selecciones de la región, causando diversas reacciones principalmente entre los internautas.