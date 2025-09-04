Aviso para Guate: Panamá sufre y empata de visitante contra Surinam

-

La Selección de Panamá, el próximo rival inmediato de Guatemala, empató este jueves sin goles en la casa de Surinam (0-0). Un partido que, además de abrir la fecha 1 del Grupo A de la ronda final de las eliminatorias de Concacaf, dejó ver lo complicado que será el duelo directo entre los integrantes del grupo.

El combinado canalero llevó a sus mejores figuras para poder sacar los tres puntos, pero los dirigidos por Thomas Christiansen se toparon con un rival que les cerró los espacios e incluso les generó peligro en casi todos los 90 minutos. Eso sí, Panamá tuvo las opciones de gol más claras, pero el portero Etienne Vaessen salvó a los caribeños con sus grandes atajadas.

Ante la desesperación, la selección panameña luchó sobre el final del juego y lamentó no poder ganar en una lluviosa noche en territorio de surinamés. El próximo reto de los canaleros será recibir a Guatemala el próximo lunes 8 de septiembre.

Este resultado podría beneficiarle a la Azul y Blanco. Ya que con el empate de ambos rivales, una victoria ante El Salvador podría darle el liderato del Grupo A antes de la dura visita ante Panamá.