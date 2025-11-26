Chespiritoverso extendido: "Don Ramón" tendrá su serie en HBO Max

La serie se inspirará en la esencia del personaje, sin ser una bioserie tradicional.
ENTÉRATE: La serie biográfica de "Chespirito" entra en su etapa decisiva
La plataforma de streaming ha confirmado el desarrollo de un nuevo programa con el icónico personaje interpretado por Ramón Valdés como protagonista.
Don Ramón llegará a Max en formato de serie, lo que expande el "Chespiritoverso" tras el éxito de Chespirito: sin querer queriendo, protagonizada por Pablo Cruz.
"Ramón fue uno de los más divertidos y únicos de El Chavo del 8: un viudo gruñón, pero de buen corazón, padre de la Chilindrina, eternamente endeudado y siempre envuelto en las travesuras del Chavo", comenta sobre el personaje Mariano César, vicepresidente senior de contenido general para HBO Latinoamérica.
DESCUBRE: Sin querer queriendo, nuevo episodio deja mal parada a "Margarita"
La compañía explicó que no se trata de una bioserie como la de Roberto Gómez Bolaños, sino de una reinterpretación de la figura paterna de la vecindad.
Por el momento no se han revelado los detalles sobre el elenco, la sinopsis oficial ni la fecha de estreno, por lo que será cuestión de tiempo para conocer los detalles.