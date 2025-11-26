Chespiritoverso extendido: "Don Ramón" tendrá su serie en HBO Max

La plataforma de streaming ha confirmado el desarrollo de un nuevo programa con el icónico personaje interpretado por Ramón Valdés como protagonista.

Don Ramón vuelve a la pantalla con una serie que ampliará el universo de Chespirito. (Foto: X)

Don Ramón llegará a Max en formato de serie, lo que expande el "Chespiritoverso" tras el éxito de Chespirito: sin querer queriendo, protagonizada por Pablo Cruz.

"Ramón fue uno de los más divertidos y únicos de El Chavo del 8: un viudo gruñón, pero de buen corazón, padre de la Chilindrina, eternamente endeudado y siempre envuelto en las travesuras del Chavo", comenta sobre el personaje Mariano César, vicepresidente senior de contenido general para HBO Latinoamérica.

La plataforma prepara una reinterpretación del querido personaje de la vecindad. (Foto: X)

La compañía explicó que no se trata de una bioserie como la de Roberto Gómez Bolaños, sino de una reinterpretación de la figura paterna de la vecindad.

El entrañable padre de la Chilindrina será la figura principal de la nueva serie. (Foto: X)