"La Chilindrina" se cae en plena sala de teatro

María Antonieta de Las Nieves, "La Chilindrina", en El Chavo del 8, sufrió una caída dentro de un teatro.
OTRAS NOTICIAS: "La Chilindrina" es ingresada de emergencia al hospital
El incidente ocurrió en "Los Insurgentes", donde se presentaba el musical Cabaret, el video del momento en el que la actriz tropieza con un escalón y cae fue compartido en redes sociales. Pronto fue auxiliada por dos mujeres que la levantaron.
RECUERDA: ¡Quedó encantada! Los lugares que La Chilindrina recorrió en Guatemala (videos)
La noticia generó preocupación pues hace días la actriz fue internada en el hospital de emergencia en Perú.
TE PUEDE INTERESAR: El antojito guatemalteco que "La Chilindrina" disfrutó en su visita (video)
Hasta el momento, María Antonieta no ha hecho declaraciones públicas en torno al incidente o de sus desafíos de salud.
Recientemente María Antonieta de las Nieves participó en la producción de la bioserie "Sin querer queriendo", donde tuvo una participación especial y donde ayudó a la actriz Paola Montes de Oca a construir su personaje.
MIRA: