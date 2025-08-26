"La Chilindrina" es ingresada de emergencia al hospital

María Antonieta de las Nieves habría sido ingresada al hospital según informó un medio mexicano.
"La Chilindrina" en "El Chavo del 8" presentó una crisis de ansiedad por un problema neurológico según afirmó una amiga de la actriz a la revista mexicana "TV Notas".
"El miércoles 20 de agosto nos dio un susto. La tuvieron que ingresar en el hospital de urgencia, porque, aparentemente, le dio una crisis de ansiedad", explicó.
Su estado de salud
María Antonieta ya fue dada de alta, sin embargo estaría triste por problemas familiares, entre ellos su supuesto distanciamiento con sus hijos.
"Ahorita anda estable. Le dieron medicamentos para tenerla tranquila. Las únicas indicaciones fueron que esté en constante observación", detalló.
Según sus exámenes, la famosa presenta una baja de sodio derivado del deterioro neurológico que padece, además, días atrás fue vista en silla de ruedas en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), también conocido como Aeropuerto Internacional Benito Juárez.