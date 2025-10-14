"Guardé a la Chilindrina en el closet" la confesión de María Antonieta de las Nieves

-

María Antonieta de las Nieves confesó que guardó a "La Chilindrina" en el closet, a partir de una crisis de salud, dando a entender que ya no encarnará a su personaje.

La actriz aseguró en el podcast de la comunicadora Matilde Obregón, que tuvo un difícil momento durante su gira por Perú y por ello tuvo que tomar la decisión.

"Recibimos la noticia: María Antonieta de las Nieves está muy grave, está en Perú ¿cuéntanos qué pasó?", la abordó la periodista.

La "Chilindrina" dijo en la conversación de más de una hora de duración, que tomaba tantos medicamentos que no recuerda muchas cosas que ocurrieron en su viaje y tampoco lo que pasó al regresar a México.

"No me acuerdo cómo me veía, unas cuantas fotos que he visto dije: 'Qué mal estaba', llega un momento en la vida que tanta medicina que estás tomando, según tú para estar bien, te perjudica terriblemente. Estaba yo tomando 19 pastillas al día, yo no sé de qué ni para qué", comentó.

Su hija, quien la acompañó en la conversación, agregó que se veía "ida" en los programas y al regresar su país no la pudo reconocer.

La medicación afectó su salud de tal manera que dijo: "me vi y dije: 'Esa anciana que estoy viendo ahí frente al espejo, ¿soy yo?'. Bajé 5 kilos en no sé cuántos meses y con mi tamañito se me notaba muchísimo. Aquí el cuello se me veía espantoso, horrible, la cara toda caída, arrugas y arrugas que las tengo porque tengo edad, pero estaba yo espantosa".

¿La Chilindrina desaparecerá?

María Antonieta también dijo que su personaje "ya se fue", dando a entender que ya no hará el papel. "Se fue en Perú, la guardamos en el closet".

