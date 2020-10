China habría descubierto América 71 años antes que Colón

Hace varios años, un polémico historiador que falleció este año, puso en duda que Cristóbal Colón sea el primer descubridor de América. Él afirmóque China lo hizo antes y, ahora, ese país usa tal teoría, no comprobada, como publicidad.

Un artículo publicado en la BBC de Londres revive la teoría de que China descubrió América en 1421, mientras que el genovés, Cristóbal Colón, halló el continente hasta el 12 de octubre de 1492.

Sin embargo, la versión que apoya el descubrimiento por parte de España aparece en colecciones como la "Historia de la América Latina", del historiador británico Leslie Bethel, o en volúmenes de "Historia de la Conquista", escritos por William Prescott, en la primera mitad del siglo XVII. Por ello, cada 12 de octubre se festeja el Día de la Hispanidad.

Debido a que el descubrimiento trajo conquistas, masacres y violaciones de las civilizaciones encontradas en América, en la actualidad, múltiples organizaciones en varios países rechazan dicho festejo y en algunos lugares, manifestantes han llegado a destruir las estatuas de Colón.

¿China fue primero?

Existen historias que indican que España no fue el primer país en descubrir el Nuevo Mundo. Se cree que los vikingos que habitaban Groenlandia tenían colonias en el litoral de Canadá.

Mientras que otra teoría más polémica señala que dos almirantes chinos navegaron por el río Orinoco (actual Venezuela), hasta el estrecho de Magallanes, en 1421.

La tesis de este "descubrimiento" chino (ampliamente cuestionado) se hizo famosa con dos libros "bestsellers", escritos por el excomandante de la Armada Británica, Gavin Menzies, quien a principios de 2000 detalló en uno de sus escritos: "1421: el año en que China descubrió el mundo". Lo dice en su obra "Who Discovered America? The Untold History of The Peopling of The Americas", de acuerdo con la BBC.

Menzies publicó este libro y desató la polémica a nivel mundial. Su libro fue uno de los más vendidos.

Según Menzies, las flotas encabezadas por dos almirantes chinos: Zhou Man y Hong Bao, habían navegado desde África hasta la desembocadura del río Orinoco y luego habrían bajado por toda la costa del continente, hasta el estrecho de Magallanes, en 1421.

Estos dos almirantes habrían sido entrenados y dirigidos por el navegante chino de la época: el eunuco musulmán, Zheng He.

Pese a que esta polémica versión ha sido fuertemente criticada por historiadores, debido al "tratamiento poco ortodoxo de la evidencia histórica", detalla la BBC, la discusión está abierta por expertos de todo el mundo.

Algunos afirman que, aunque los chinos pudieron no navegar por las costas americanas, sí poseían la tecnología y los conocimientos para hacerlo, incluso otras civilizaciones pudieron haber arribado al continente, pero quizá no sobrevivieron el viaje de regreso.

Potencia asiática

En la actualidad, estas figuras históricas son evocadas por la cúpula del gobierno chino para reafirmar su calidad como potencia asiática.

El nombre de Zheng He fue pronunciado hace tres años por el presidente Xi Jinping, durante le primer Foro de la Franja y la Ruta (BRF).

Este evento, en el que representantes de más de cien países se reunieron en Pekín, fue para discutir proyectos de infraestructura financiados por China en el mundo.

Cierto o no, y pese a los cuestionamientos que pesan sobre esta teoría, la discusión sigue vigente en el mundo.

