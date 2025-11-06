Chiquimula cumple 285 años: ¿Cuál es su fecha de fundación real?

-

La historia de Chiquimula, conocida como la Perla de Oriente y Cuna de la Cultura Oriental, se remonta a la presencia de la etnia Chortí mucho antes de la Colonia. Descubra la fundación de Chiquimula en 1536 bajo la advocación de la Santísima Trinidad, cómo obtuvo el título de Muy Noble Ciudad en 1821, y cuál es el significado de Chiquimuljá, el nombre original de esta importante región de Guatemala Oriental.

Desde antes de la llegada de los conquistadores en el siglo XVI, incluso en la actualidad, la etnia chortí habita en el territorio chiquimulteco.





El famoso cine Liu y los medios de transporte daban un aire de modernidad a la ciudad en la década de 1960. (Foto: cortesía)

En la época colonial, el área, así como Jutiapa, Jalapa, Zacapa, El Progreso e Izabal, fueron parte del Corregimiento de Chiquimula, territorio que abarcó 21 mil 313 km2, casi el 20 por ciento de Guatemala.

Por Real Decreto de las Cortes de España, el 29 de junio de 1821, el territorio se elevó a la categoría de ciudad, dando a su ayuntamiento el título de Muy Noble.





En la Municipalidad de Chiquimula también funcionó Gobernación Departamental, hace 90 años. (Foto: cortesía)

Al dividirse Guatemala en siete departamentos, por decreto de la Asamblea Constituyente del 4 de noviembre de 1825, Chiquimula quedó erigido oficialmente como uno de ellos, junto a Zacapa, Acasaguastlán, Sansare, Esquipulas, Jalapa y Mita.

Cuando se hizo la distribución de los pueblos del Estado para la administración de justicia por el sistema de jurados, adoptado con los Códigos de Lívingston, según el decreto firmado el 27 de agosto de 1836, Chiquimula de la Sierra quedó como cabeza de circuito.





Fachada del Santuario Nuestra Señora del Tránsito, ubicado actualmente en la 7a. avenida, entre 3a. y 4a. calles de la zona 1. (Foto: cortesía)

El historiador Víctor Hugo Lobos explicó que se cree que el territorio fue fundado el 30 de mayo de 1536, bajo la advocación de la Santísima Trinidad, por lo que al firmarse la Independencia patria, el poblado ya tenía más de 285 años.

El primer asentamiento fue destruido por un violento huracán y los terremotos de junio de 1765, 56 años antes de la emancipación; algunos restos se pueden observar aún en el barrio Iglesia Vieja.

Al trasladarse a donde actualmente se encuentra la ciudad, se cambió su advocación para la Virgen de la Asunción o Virgen del Tránsito y desde entonces es conocida como Chiquimula de la Asunción.

Datos curiosos

Chiquimula o Chiquimuljá, en idioma chortí, significa "ciudad de pájaros", ya que se compone de los términos "chiquín", que se refiere a "pájaro", y "molin", que quiere decir "lugar".





Fotografía antigua de la 39 Compañía de Bomberos Voluntarios. (Foto: cortesía)

También es conocida como La Perla de Oriente, Sultana de Oriente, Cuna de la Cultura Oriental y La Maestra Eterna, apelativos que se ha ganado desde la época colonial debido a su territorio fértil, ubicación estratégica, abundancia de literatos y de centros educativos que han formado incluso a hondureños y salvadoreños.