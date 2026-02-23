Chiquimulilla: Un municipio de raíces xincas y canales que narran la historia

-

Con raíces que se hunden en la cultura xinca y una ubicación estratégica que impulsó su comercio costero, Chiquimulilla destaca en la historia de Santa Rosa por la construcción de su canal y su transformación en villa durante el siglo XIX, uniendo tradición y desarrollo.

Siendo uno de los 340 municipios de la República de Guatemala, el municipio de Chiquimulilla, también conocido como la "Ciudad de las Flores", es el municipio más extenso del departamento de Santa Rosa.

Este limita al norte con Cuilapa y Pueblo Nuevo Viñas, al este con Santa María Ixhuatán, San Juan Tecuaco, Pasaco y Moyuta; al sur, con el océano Pacífico, y al oeste, con Guazacapán. Su historia es una mezcla de profundas raíces indígenas xincas, hitos de la época colonial y un desarrollo comercial impulsado por su estratégica ubicación costera.

Chiquimulilla es uno de los municipios más importantes de Santa Rosa. (Foto: shutterstock)

Con un clima caliente, festeja su feria titular del 1 al 4 de mayo, siendo el 3 el día principal, cuando la iglesia festeja la fiesta de la Santa Cruz en medio de la algarabía de sus pobladores, a los que se les conoce como canaleros, por el canal que atraviesa el municipio.

Sobre el canal

Entre 1887 y 1893 se construyó el canal de Chiquimulilla, una vía navegable de aproximadamente 140 kilómetros que conecta la frontera de El Salvador con el Puerto de San José, facilitando históricamente el comercio y la pesca.

Muchos propios y visitantes acuden a las playas que se encuentran en el municipio. (Foto: SIC)

Datos que debes saber

Chiquimulilla fue suprimido por el Acuerdo Gubernativo del 1 de octubre de 1883 y restablecido el 4 de enero de 1887.

En un inicio, el municipio se llamó Santa Cruz Chiquimulilla y el 29 de octubre de 1825 se elevó a la población de Santa Cruz Chiquimulilla, llamada antiguamente a la categoría de villa.

Finalmente, por el decreto del 8 de mayo de 1825, pasó a formar parte de Santa Rosa.

Con una belleza inigualable, este municipio es uno de los que ofrece a los visitantes vistas maravillosas en sus playas, canales y demás sitios naturales.

En 1936, el antiguo municipio de San Miguel Aroche fue integrado a la jurisdicción de Chiquimulilla.

La comunidad recuerda con pesar el 19 de septiembre de 1982, fecha de un desastre natural (inundaciones y deslaves) considerado uno de los eventos más fatídicos en la historia del municipio.

En los distintos barrios del municipio se respira un ambiente tranquilo. (Foto: Rubén Carías)

Algunos destinos turísticos

El canal de Chiquimulilla

Playa de Las Lisas

Playa Hawái

Volcán Cruz Quemada

¿Cómo llegar?

Para llegar al municipio de Chiquimulilla, Santa Rosa, desde la ciudad de Guatemala, puedes optar por transporte propio o público. La distancia aproximada es de 104 a 116 kilómetros, con un tiempo de viaje estimado de 2 a 2.5 horas dependiendo del tráfico.

Las aguas del canal desembocan en el océano pacífico. (Foto: shutterstock)

En vehículo propio

Toma la CA-1 en dirección a Santa Rosa.

Continúa hasta el cruce en la Ruta Nacional 16 (RN-16) que te llevará directamente a Chiquimulilla.

En transporte público

Existen varias opciones para abordar buses extraurbanos: