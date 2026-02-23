Estadio Roy Fearon, símbolo deportivo de Puerto Barrios desde 1961

-

Con más de seis décadas de historia, el estadio Roy Fearon es un símbolo deportivo de Puerto Barrios, Izabal. Descubre su capacidad, su uso en torneos nacionales y el homenaje al atleta Roy Alfonso Fearon.

Ubicado en el corazón de Puerto Barrios, Izabal, el estadio municipal Roy Fearon se ha consolidado, desde su fundación en 1961, como el escenario deportivo más emblemático del departamento para la práctica del futbol y la realización de eventos públicos.

A lo largo de su historia, el estadio ha sido casa de equipos representativos de Izabal, entre ellos el recordado Izabal FC, ya desaparecido.

El estadio ha sido sede de partidos y actividades deportivas a lo largo de los años. (Foto: Eddy Guzmán)

En la actualidad, es sede del Izabal JC, club que milita en la Segunda División de Guatemala y que ha disputado partidos en este escenario tanto en categorías menores como en la Liga Nacional, cuando logró ascender a la máxima categoría en distintos momentos de su trayectoria.

Desde sus inicios, el coloso porteño fue concebido principalmente para el deporte rey. De acuerdo con información del Ministerio de Cultura y Deportes, sus medidas oficiales y su cancha de superficie natural le permiten albergar encuentros de nivel semiprofesional.

Recientemente, fue habilitada la villa deportiva en el municipio, donde además se hicieron retoques al estadio Roy Fearon. (Foto: Pablo Miguel)

Además, cuenta con graderíos con capacidad aproximada para 4 mil espectadores, aunque diversas fuentes señalan que en jornadas de alta convocatoria la asistencia puede superar incluso los 8 mil aficionados, especialmente cuando se disputan partidos decisivos o encuentros de gran rivalidad.

El recinto también dispone de torres de alumbrado nocturno, lo que facilita la realización de partidos en horario vespertino y permite desarrollar actividades especiales, ampliando así su uso más allá de los eventos diurnos.

Ha sido un testigo silencioso de grandes hazañas deportivas. (Foto: Pablo Miguel)

Homenaje

El estadio lleva el nombre de Roy Alfonso Fearon (1923-2018), destacado atleta porteño que brilló en disciplinas como salto triple, salto largo y relevos.

Su legado trascendió generaciones dentro del deporte guatemalteco, siendo recordado por su disciplina, versatilidad y por representar con orgullo a Puerto Barrios en el atletismo nacional. Por ello, autoridades deportivas y la comunidad decidieron inmortalizar su nombre en el principal escenario deportivo del municipio.

El recinto lleva el nombre de Roy Fearon en reconocimiento a su legado deportivo. (Foto: FNA)

En detalle

Más allá del futbol, el estadio Roy Fearon forma parte de un complejo de aproximadamente cinco manzanas de terreno, donde también se ubican la zona de jaripeo, el coliseo ganadero y el palenque municipal, espacios que reflejan la dinámica social, cultural y festiva de Puerto Barrios.

Actualmente, más de seis décadas después de su creación, el estadio continúa siendo un punto de encuentro para actividades deportivas, cívicas y recreativas, reafirmando su valor como patrimonio comunitario y símbolo de identidad para generaciones de izabalenses y visitantes.