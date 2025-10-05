Versión Impresa
Momentos posteriores a la caída de un poste en San Lucas (video)

  • Por Maria Fernanda Gallo
05 de octubre de 2025, 14:01
Pudieron controlar el fuego que produjo la caída del poste. (Foto: captura del video)

El choque de un vehículo contra un poste dejó sin energía y sin paso vehicular en el sector.

Tras el incidente en San Lucas Sacatepéquez, donde un carro chocó contra un poste eléctrico, este domingo 5 de octubre, se ha paralizado la movilización vehicular en ambos sentidos y la suspensión de servicio de luz en algunas áreas.

Las áreas sin electricidad son:

  1. Parcelamiento Santa Rosa, en Santa Lucía Milpas Altas
  2. Colonia El Mirador, en Villa Nueva
  3. Jardines de Marbella
  4. La aldea Embaulada y Hacienda Las Marías, en San Lucas Sacatepéquez.

Las autoridades recomiendan utilizar vías alternas para movilizarse.

En redes sociales circula un video que muestra los momentos posteriores al accidente.

Mira aquí: 

