Momentos posteriores a la caída de un poste en San Lucas (video)

El choque de un vehículo contra un poste dejó sin energía y sin paso vehicular en el sector.
EN CONTEXTO: Poste cae sobre la cinta asfáltica y cierran paso en San Lucas (video)
Tras el incidente en San Lucas Sacatepéquez, donde un carro chocó contra un poste eléctrico, este domingo 5 de octubre, se ha paralizado la movilización vehicular en ambos sentidos y la suspensión de servicio de luz en algunas áreas.
Las áreas sin electricidad son:
- Parcelamiento Santa Rosa, en Santa Lucía Milpas Altas
- Colonia El Mirador, en Villa Nueva
- Jardines de Marbella
- La aldea Embaulada y Hacienda Las Marías, en San Lucas Sacatepéquez.
Las autoridades recomiendan utilizar vías alternas para movilizarse.
En redes sociales circula un video que muestra los momentos posteriores al accidente.
Mira aquí: