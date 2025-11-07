Conductor se estrella contra una señal de tránsito en la RN14 (video)

-

Un accidente de tránsito, que dejó el automóvil atravesado en la vía, fue registrado por cámaras de seguridad en la Ruta Nacional 14 (RN-14), Sacatepéquez durante la madrugada de este viernes.

En la madrugada de este viernes 7 de noviembre se registró un accidente de tránsito en la Ruta Nacional 14, específicamente a la altura de la Vuelta de Bosarreyes, en Ciudad Vieja, Sacatepéquez.

Las imágenes del incidente fueron captadas por una cámara municipal del referido municipio. De acuerdo con el registro, el hecho ocurrió alrededor de las 3:30 de la mañana.

El video muestra que el conductor circulaba a una velocidad excesiva, lo que ocasionó que perdiera el control del vehículo, saliera de la carretera y se estrellara contra una señal de tránsito.

Tras el impacto, el automóvil quedó atravesado en medio de la vía. Segundos después, se observa al conductor salir del vehículo, observar los daños y volver a ingresar, mientras a su alrededor continúan transitando vehículos de transporte pesado.

Mira aquí el video:

MADRUGADA:



Vehículo se sale de la pista y colisiona con señalización.



Ruta Nacional 14, Vuelta de Bosarreyes, Ciudad Vieja, Sacatepéquez. pic.twitter.com/mEMuAfqLvl — Vichoguate (@vichoguate) November 7, 2025

La Vuelta de Bosarreyes en la RN-14 es un punto catalogado como peligroso, escenario frecuente de siniestros viales. Esta curva, ubicada en Ciudad Vieja, Sacatepéquez, ha sido reportada como una zona con alto índice de accidentes, muchos de ellos con personas fallecidas.

La mayoría de los incidentes en esta ruta se atribuyen a la velocidad excesiva y la imprudencia de conductores de vehículos y motociclistas según videos difundidos de la ruta.