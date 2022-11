¿Adiós a Thor? Chris Hemsworth descubre que tiene alto riesgo de padecer Alzheimer

Chris Hemsworth, actor que interpreta a Thor en el universo Marvel, descubrió recientemente que tiene un elevado riesgo de padecer Alzhéimer y habló del posible fin de su icónico personaje.

El actor australiano se está conociendo más a profundidad durante el rodaje de "Limitless", en donde ha puesto su cuerpo a disposición de la ciencia.

En este, el cineasta Darren Aronofsky le propone retos extremos para potenciar su longevidad.

Sin embargo, no contaba con que en una de sus experiencias descubriría que tiene un elevado riesgo de padecer Alzhéimer en el futuro.

"Limitless" está disponible en Disney Plus. (Foto: Good Morning América)

El esposo de Elsa Pataky se sometió a un estricto examen genético para ver qué le deparaba el futuro.

Los resultados en su ADN arrojaron copias del gen APOE4, uno de su madre y otro de su padre. Estos se relacionan con un mayor riesgo de sufrir la enfermedad.

Impactado con la noticia, el actor anunció públicamente su temor por el deterioro que esta enfermedad podría causarle a su cuerpo, asegurando incluso que su "memoria está empeorando".

"Me hicieron análisis de sangre y un montón de pruebas. La idea era explicarme los resultados frente a la cámara y hablar sobre cómo se podía mejorar", explicó en entrevista con Vanity Fair.

Petter Attia, el médico encargado y quien supervisa gran parte del programa reveló que llamó al creador del documental para externarle que no quería mencionar el asunto en las grabaciones.

"No quiero decirle esto a la cámara. Necesitamos tener una conversación fuera para saber si quiere que esto esté en el programa. Fue bastante impactante", expresó.

“The idea that I won't be able to remember the life I've experienced or my wife, my kids, this is probably my biggest fear.”@chrishemsworth discovers he has a risk of developing Alzheimer’s eight to 10 times higher than the general population while filming his @NatGeo show. pic.twitter.com/GAx3igKjdj — Good Morning America (@GMA) November 17, 2022

Sin embargo, aunque fue inevitable que a Chris le afectara la noticia, contó que lo temía, porque su abuelo fue diagnosticado cuando la enfermedad estaba en fase avanzada.

¿El fin de Thor?

En la misma entrevista, Hemsworth confesó que desearía que su personaje tuviera una conclusión que permitiera despedirlo tal y como ocurrió con Iron Man y el Capitán América.

"Siento que probablemente tendríamos que cerrar el libro si lo volviera a hacer, ¿sabes a lo que me refiero? Un hecho que lo justifique", dijo.

"Siento que sería el final, pero eso no se basa en nada que nadie me haya dicho ni en ningún tipo de plan. Tienes este nacimiento de un héroe, el viaje de un héroe, luego la muerte de un héroe, y no sé... ¿Estoy en esa etapa? ¿Quién sabe?", finalizó.