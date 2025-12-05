¡Tres nuevas figuras! Detalles del Desfile de Globos Gigantes en Cayalá

-

La Navidad vuelve a elevarse sobre los cielos de Ciudad Cayalá con uno de los espectáculos más esperados del año.

El Gran Desfile de Globos Gigantes 2025, un evento que combina creatividad, tradición y entretenimiento familiar, regresa a las calles de Cayalá.

El desfile se realizará el próximo domingo 14 de diciembre, de 10:30 a 12:30 horas, y recorrerá toda la calle principal de Ciudad Cayalá, de sur a norte.

Este año se unen tres grandes figuras: el Perrito Navideño y una pareja de Duendecitos de Santa.

"Estas nuevas figuras se unen a las clásicas y favoritas del público: Galleta de Jengibre, Santa Claus, El Grinch y Leoni. En total serán 7 globos gigantes, de entre 8 y 12 metros", afirmó Jessica Carrillo Ramos, Gerente de Mercadeo Comercial de Ciudad Cayalá.

Cada globo será guiado por un equipo especial de más de 20 operadores.

El desfile contará con carrozas especiales y una nueva tipo Trolley Navideño de Cayalá, que recorrerá todo el circuito acompañada de personajes, bailares, música en vivo, burbujas y dinámicas familiares.

Al finalizar el desfile, en la Plaza Principal, frente a la iglesia, los asistentes podrán disfrutar de un show navideño con música, canto, baile y una obra interpretada por más de 16 artistas en escena.