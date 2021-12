"Mir Big", actor de “Sex and the City” fue acusado de violar a dos mujeres

Las dos mujeres que acusan al actor no se conocen entre sí. Los hechos sucedieron en 2004 y 2015.

El actor que interpreta a Mr Big, en la serie "Sex and the City", Chris Noth, ha sido acusado por dos mujeres de agresión sexual, según informó este jueves 16 de diciembre, The Hollywood Reporter.

Los hechos supuestamente sucedieron en 2004 y en 2015. El medio señaló también que las dos mujeres identificadas como Zoe y Lily, para resguardar su privacidad, no se conocen entre sí y dieron su testimonio a la publicación por separado y con meses de diferencia.

Según The Hollywood Reporter, la vuelta de la serie de televisión en HBO empujó a ambas a denunciar los hechos que se produjeron, según la postura de las mujeres, los hechos ocurrieron en la ciudad de Los Ángeles en 2004 y en Nueva York en 2015, respectivamente.

Una de las denunciante afirmó que Noth la violó y luego tuvo que ser hospitalizada por las heridas que le dejó en el cuerpo tras la agresión sexual. La otra mujer dijo que no lo denunció después de que él la llamó y le dejó un mensaje tratando de minimizar lo sucedido.

El actor, aclamado por millones de seguidores por interpretar al interés amoroso del personaje de Carrie Bradshaw interpretado por Sarah Jessica Parker, ha negado los hechos a través de un comunicado.

La reacción de Chris Noth :

“Las acusaciones en mi contra hechas por personas que conocí hace años, incluso décadas, son categóricamente falsas. Estas historias podrían haber sido de hace 30 años o de hace 30 días, ‘no’ siempre significa ‘no’, esa es una línea que no crucé. Los encuentros fueron consensuados”, afirmó.

El actor añadió, además, que no sabe por qué las acusaciones se han producido ahora. “No sé con certeza por qué están apareciendo ahora, pero sí sé esto: no agredí a esas mujeres”.

Una de las víctimas que es periodista, escribió a The Hollywood Reporter en agosto, y la otra lo hizo en octubre. La segunda, que sigue trabajando en la industria del entretenimiento, asegura que ver a Noth repitiendo su papel en el popular programa televisivo “hizo que me despertara algo que durante tantos años tuve enterrado” y decidió contarlo.

Una de las víctimas tenía 22 años cuando conoció a Noth, según su relato y trabajaba en una firma de alto perfil donde Noth y otros famosos tenían negocios regularmente.

“Él pasaba por mi escritorio y coqueteaba conmigo. Consiguió mi teléfono de trabajo y me dejaba mensajes. Mi jefa me dijo: ‘Mr. Big está dejando mensajes en tu buzón de voz‘”, contó. Era la época de máxima popularidad del actor.

El abuso de Zoé

Según el relato de THR, Noth invitó a su víctima a la piscina de un edificio en West Hollywood, donde tenía un apartamento. La joven acudió con una amiga y allí, según ha contado, el actor la llevó a su apartamento con la excusa de que le llevara un libro. Minutos más tarde, la violó.

Zoe fue al hospital Cedars-Sinai, acompañada por su amiga y denunció la agresión ante dos policías, pero no reveló el nombre del autor porque pensaba que no le iban a creer y que sería despedida si acusaba a Noth públicamente.

Según la exjefe de Zoe, ella la llamó más tarde ese día y le dijo que Noth la había atacado. Zoe no recuerda haber hecho esa llamada.

“Estaba muy alterada, en estado de shock. Me quedé impactada”, contó a THR. Pero a pedido de Zoe, no reveló el ataque a nadie. “Tenía 25 años en ese momento”, explicó Zoe al medio. “Fue mucho. No sabía qué hacer“.

La segunda víctima identificada como Lily

Lily, la segunda denunciante, era camarera en 2015, cuando conoció al actor. Según su relato, Noth, que tenía 60 años, la invitó a cenar al restaurante Il Cantinori, que como fan del programa, Lily sabía que había sido el escenario de un episodio del programa.

Ella se sintió muy halagada y aceptó tener una cita con él. Cuando llegaron al restaurante estaba cerrado y la invitó a su apartamento de Greenwich Village.

“Estábamos escuchando música y trató de besarme. Lo entretuve pero siguió intentándolo”. Luego el actor (según su testimonio) se quitó los pantalones y la violó.

Tras el ataque sexual, ella se vistió en el baño y llamó a un Uber. Noth luego se comunicó con ella para volverla a ver.

El medio THR obtuvo acceso a los textos que Noth y Lily intercambiaron en marzo y abril de 2015.

En uno, Noth le escribió: “Por cierto, tengo que preguntarte si disfrutaste nuestra noche la semana pasada. Fue muy divertido, pero no estaba muy seguro de cómo te sentías... “.

Lily respondió: “Hmm… ciertamente disfruté de tu compañía. Gran conversación. No quiero entrar en detalles por mensaje de texto, pero me sentí un poco usada ... Quizás esto sea mejor como una conversación telefónica, pero no puedo hablar en este momento“.

Lily continuó respondiendo de una manera amistosa pero evasiva. “Si quieres tomar una copa más tarde, no tiene que ser en mi casa ... aunque tengo el mejor whisky”, le escribió el actor en uno de sus últimos mensajes. “Ven a tomar una copa conmigo antes de que me vaya de la ciudad”. Nunca más se volvieron a encontrar.