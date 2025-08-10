Christian Nodal emociona a Guatemala con su "Tour Pal Cora"

Nodal vivió una noche llena de música, pasión y emociones intensas.
El cantante sonorense hizo cantar, bailar y emocionarse al público presente durante su espectáculo en Explanada Cayalá, como parte de su Tour Pal Cora, en donde se despidió, no sin antes dedicar unas emotivas palabras.
"No saben cuánto los extrañé; pisar su tierra representa orgullo y honor. Este precioso lugar me ha hecho sentir tan lleno de amor, pasión e inspiración. Muchísimas gracias, Guatemala, por recibirnos así esta noche", dijo Christian Nodal.
Durante el concierto, Christian deleitó a los guatemaltecos con sus mejores sencillos como Adiós amor, De los besos que te di, Amé, El amigo, Nace un borracho, No te contaron mal, entre otros.
"Esta noche es para que se olviden a quién tienen al lado, para que se la gocen, saquen los pasos prohibidos, lloren, rían y canten", añade Nodal, incitando a los presentes a sacar todas sus emociones y dejar el pasado atrás.