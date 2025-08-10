Versión Impresa
Christian Nodal emociona a Guatemala con su "Tour Pal Cora"

10 de agosto de 2025, 09:47
Christian Nodal agradece a Guatemala por una noche llena de amor y sentimientos encontrados. (Foto: Édgar Pocón/colaborador)

Nodal vivió una noche llena de música, pasión y emociones intensas.

El cantante sonorense hizo cantar, bailar y emocionarse al público presente durante su espectáculo en Explanada Cayalá, como parte de su Tour Pal Cora, en donde se despidió, no sin antes dedicar unas emotivas palabras.

"No saben cuánto los extrañé; pisar su tierra representa orgullo y honor. Este precioso lugar me ha hecho sentir tan lleno de amor, pasión e inspiración. Muchísimas gracias, Guatemala, por recibirnos así esta noche", dijo Christian Nodal.

 

@conciertosgt Christian Nodal ilumina la noche, Guatemala canta junto al artista. Hoy, la Explanada Cayalá se llena de música y corazón con Christian Nodal #christiannodal #Guatemala #conciertosgt ♬ sonido original - ConciertosGT
 

Christian invita a disfrutar y dejar el pasado atrás en su concierto. (Foto: Édgar Pocón/colaborador)
Durante el concierto, Christian deleitó a los guatemaltecos con sus mejores sencillos como Adiós amor, De los besos que te di, Amé, El amigo, Nace un borracho, No te contaron mal, entre otros.

"Adiós amor" y "No te contaron mal" pusieron a todos los presentes a corear. (Foto: Édgar Pocón/colaborador)
"Esta noche es para que se olviden a quién tienen al lado, para que se la gocen, saquen los pasos prohibidos, lloren, rían y canten", añade Nodal, incitando a los presentes a sacar todas sus emociones y dejar el pasado atrás.

