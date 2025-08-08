¡Viene con Ángela Aguilar! El mensaje de Nodal a los guatemaltecos

Christian Nodal se dirige a Guatemala junto a su esposa Ángela Aguilar y envió un mensaje a los guatemaltecos.
A través de las redes mostró un video donde aparece con Ángela en un vuelo rumbo a Guatemala, haciendo algunas gracias.
La pareja celebró recientemente su primer aniversario de bodas y ahora se dirige al país para el concierto que ofrecerá mañana sábado 9 de agosto.
"Misión cumplida Honduras, nos vemos mañana Guatemala", escribió junto a la bandera azul y blanco.
El show de Nodal
El mexicano se presentará en Explanada Cardales Cayalá Bulevar Rafael Landívar, Zona 16.
Los boletos están a la venta en Ticket ASA aquí.
Precios
General 1 y 2: Q365.00
Tribuna y Preferencia: Q790.00
Mesas Platinum: Q1,040.00
Mesas Black: Q1,390.00
Mesas Amex: Q1,740.00
