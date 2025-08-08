Versión Impresa
¡Viene con Ángela Aguilar! El mensaje de Nodal a los guatemaltecos

  • Por Selene Mejía
08 de agosto de 2025, 15:28
Christian Nodal se prepara para su concierto en Guatemala. (Foto: Instagram)

Christian Nodal se prepara para su concierto en Guatemala. (Foto: Instagram)

Christian Nodal se dirige a Guatemala junto a su esposa Ángela Aguilar y envió un mensaje a los guatemaltecos. 

A través de las redes mostró un video donde aparece con Ángela en un vuelo rumbo a Guatemala, haciendo algunas gracias. 

La pareja celebró recientemente su primer aniversario de bodas y ahora se dirige al país para el concierto que ofrecerá mañana sábado 9 de agosto. 

"Misión cumplida Honduras, nos vemos mañana Guatemala", escribió junto a la bandera azul y blanco. 

El show de Nodal

El mexicano se presentará en Explanada Cardales Cayalá Bulevar Rafael Landívar, Zona 16.

Los boletos están a la venta en Ticket ASA aquí

Precios

General 1 y 2: Q365.00

Tribuna y Preferencia: Q790.00

Mesas Platinum: Q1,040.00

Mesas Black: Q1,390.00

Mesas Amex: Q1,740.00

