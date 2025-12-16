Descubre la Torre de Piedra y su reloj centenario en Santa Cruz del Quiché

-

Más de un siglo marcando la hora y la historia: descubre la Torre de Piedra de Santa Cruz del Quiché, su reloj suizo y los guardianes que mantienen vivo este ícono arquitectónico de Guatemala.

Por 131 años, la histórica Torre de Piedra de Santa Cruz del Quiché ha sido testigo silencioso de los cambios y acontecimientos que han marcado esta cabecera municipal.

Esta construcción, además de ser un símbolo representativo de la ciudad, ha inspirado a poetas y escritores y ha visto pasar varias generaciones, convirtiéndose en un icono del patrimonio cultural quichelense.

Foto antigua de la Torre de Piedra, testigo del Quiché de ayer. (Foto: Bernardo Montúfar/Colaborador)

El origen de la Torre de Piedra genera misticismo entre los habitantes, quienes valoran cada detalle de esta joya arquitectónica.

Situada en el edificio de la Gobernación Departamental, en el centro de la ciudad, la torre se mantiene erguida pese al paso del tiempo, mostrando las marcas que los años han dejado en su estructura.

Mecanismo interior que permite el funcionamiento del reloj suizo. (Foto: Bernardo Montúfar/Colaborador)

El reloj de la Torre es uno de sus mayores tesoros. Este reloj histórico, de origen suizo, fue traído desde Europa y aún funciona a la perfección.

Sus cuatro caras permiten que la hora sea visible desde distintos puntos del centro de la ciudad, y sus campanas suenan puntualmente cada hora, marcando el ritmo de la vida cotidiana de los pobladores y quienes visitan Santa Cruz del Quiché.

Vicente Ávila dejó su legado como uno de los constructores de la Torre de Piedra. (Foto: Bernardo Montúfar/Colaborador)

Su mecanismo automático asegura que las campanas se activen a tiempo, pero detrás de su funcionamiento constante hay dedicación y cuidado humano.

Actualmente, Julio Garzona es el encargado de mantener el reloj en funcionamiento, dándole cuerda manualmente cuando es necesario y cuidando cada detalle del mecanismo para que siga marcando la hora con precisión.

Símbolo de Quiché, la Torre de Piedra se mantiene erguida tras más de un siglo. (Foto: Bernardo Montúfar/Colaborador)

Guardianes del reloj

La comunidad recuerda con cariño a Francisco Echeverría y Ángel Garzona, quienes durante muchos años fueron los guardianes del reloj, apoyados por algunas firmas locales que entendieron la importancia de preservar este patrimonio histórico.

Por motivos de seguridad, no se permite el ingreso al interior de la torre, debido al desgaste de los escalones, pero desde el Parque La Unión es posible apreciar su grandeza y la belleza del reloj, que sigue marcando cada minuto desde hace un siglo.

Julio Garzona mantiene vivo el histórico reloj de la Torre de Piedra. (Foto: Bernardo Montúfar/Colaborador)

La invitación está abierta para guatemaltecos y extranjeros que deseen conocer esta joya histórica. Santa Cruz del Quiché se encuentra a 166 kilómetros de la Ciudad de Guatemala, y se puede llegar en bus directo hasta la terminal local.

Desde allí, un mototaxi puede trasladar a los visitantes hasta el centro, o quienes prefieran descubrir la ciudad caminando podrán hacerlo mientras disfrutan de su arquitectura y cultura.

Reloj centenario

El reloj que corona la torre es de origen suizo, fue traído desde Europa y sigue funcionando después de más de 100 años, marcando la hora exacta con sus campanas gracias al mantenimiento constante de sus guardianes.