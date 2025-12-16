Escapada del calor: conoce 4 destinos para refrescarte en el Oriente

-

El intenso calor que caracteriza al Oriente de Guatemala convierte a sus destinos naturales en el escape perfecto para las próximas vacaciones de fin de año. Familias y visitantes buscan refrescarse en las aguas de lugares como el río Zamora, el río El Lobo y poza El Carrizo.

El río Zamora es uno de estos, donde la profundidad más alta puede ser de 3 metros y se ubica sobre la ruta a La Unión, Zacapa, en el kilómetro 172. En este lugar puedes darte un chapuzón y disfrutar de sus aguas templadas.

El río El Lobo es visitado por decenas de familias, quienes llevan todos sus implementos de verano. (Foto: Carlos Monroy/Colaborador)

De igual forma, pozas Las Minas ofrece sus aguas cristalinas y frescas para las familias que decidan tomar un chapuzón, rodeado de naturaleza y respirando aire puro.

"Es importante que durante las visitas, las personas no dejen basura tirada en los alrededores, pues hay que cuidar el ambiente", comentó César Mateo, vocero de la Policía Nacional Civil.

La época de calor es aprovechada en la poza Las Minas. (Foto: Wilder López/Colaborador)

Los visitantes también pueden visitar el río El Lobo, en Gualán, donde pueden acercarse y refrescarse del clima tan caluroso. Es un atractivo turístico que se ubica en la aldea El Lobo, conocido por sus aguas frías y cristalinas, ideales para refrescarse y disfrutar de la naturaleza.

Es un destino popular, especialmente durante las vacaciones de fin de año y Semana Santa, que ofrece pozas, cascadas, senderos para caminar y la posibilidad de hacer pícnics o acampar, con servicios como comedores y estacionamiento.

En la poza El Carrizo hay varias pendientes que son aprovechadas para lanzarse al agua. (Foto: Nehemías Gutiérrez/Colaborador)

Asimismo, está la poza El Carrizo, en San José La Arada, Chiquimula, donde los jóvenes aprovechan la altura de las rocas para lanzarse al agua.

Es una poza de baja profundidad, ideal para familias y niños, ubicada justo al salir del camping en esa área. Es un sitio propicio para la observación de aves e insectos, y se destaca por la posibilidad de escuchar las ranas al atardecer.

Las familias no dejan pasar la oportunidad de visitar el sitio y darse un chapuzón. (Foto: Wilder López/Colaborador)

La época también ayuda al sector comercial, pues los vendedores esperan que los locales y visitantes apoyen consumiendo sus productos y alimentos.