Ven a celebrar la Navidad en familia en el Lúmino Fest 2025

  • Por Redacción comercial
16 de diciembre de 2025, 12:31
(Fotografía cortesía: Grupo Financiero G&amp;T Continental)

Durante todo diciembre el Parque Central de Antigua Guatemala será el escenario de distintos espectáculos gratuitos para la familia, convirtiendo a la ciudad colonial en el epicentro de la magia navideña, gracias al Lúmino Fest 2025.

Este evento es organizado gracias al apoyo de Grupo Financiero G&T Continental, ofreciendo experiencias memorables a sus clientes para que disfruten con sus familias o con amigos.

Dentro de la agenda, se ha contemplado para el sábado 20 de diciembre, la presentación del show de ballet musical, "Navidad Fantástica", un espectáculo en vivo que iniciará a las 18:00 horas, acompañado de invitados especiales y muchas sorpresas.

Para despedir al 2025, el 31 de diciembre se vivirá una experiencia única con la Gran Torre Digital Musical y  el show Piromusical que combinará luces, música y fuegos artificiales, sincronizados en arco pirotécnico de 180 grados, creando un momento mágico para recibir el Año Nuevo.

En Banco G&T Continental nos encanta ofrecer actividades llenas de confianza y alegría. “¡Los esperamos para vivir la magia de la Navidad y recibir juntos el Año Nuevo!
Luis Alberto Padilla
, gerente de mercadeo de Banco G&T Continental.

Grupo Financiero G&T Continental hacer el recordatorio de adquirir el marbete de parqueo digital con Tarjetas GTC a través de la página web de MarbEx.

