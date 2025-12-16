Ven a celebrar la Navidad en familia en el Lúmino Fest 2025

- Durante todo diciembre el Parque Central de Antigua Guatemala será el escenario de distintos espectáculos gratuitos para la familia, convirtiendo a la ciudad colonial en el epicentro de la magia navideña, gracias al Lúmino Fest 2025. Este evento es organizado gracias al apoyo de Grupo Financiero G&T Continental, ofreciendo experiencias memorables a sus clientes para que disfruten con sus familias o con amigos. Dentro de la agenda, se ha contemplado para el sábado 20 de diciembre, la presentación del show de ballet musical, "Navidad Fantástica", un espectáculo en vivo que iniciará a las 18:00 horas, acompañado de invitados especiales y muchas sorpresas. Para despedir al 2025, el 31 de diciembre se vivirá una experiencia única con la Gran Torre Digital Musical y el show Piromusical que combinará luces, música y fuegos artificiales, sincronizados en arco pirotécnico de 180 grados, creando un momento mágico para recibir el Año Nuevo. “ En Banco G&T Continental nos encanta ofrecer actividades llenas de confianza y alegría. “¡Los esperamos para vivir la magia de la Navidad y recibir juntos el Año Nuevo! ” Luis Alberto Padilla , gerente de mercadeo de Banco G&T Continental. Grupo Financiero G&T Continental hacer el recordatorio de adquirir el marbete de parqueo digital con Tarjetas GTC a través de la página web de MarbEx. (Fotografía cortesía: Grupo Financiero G&T Continental)