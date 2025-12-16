Coca-Cola comparte la magia de la Navidad en Ciudad Cayalá

Para esta nueva edición del Gran Desfile de Globos Gigantes, llevada a cabo el 14 de diciembre, Coca-Cola se hizo presente elevando la magia de la Navidad hasta el cielo.

Como patrocinador oficial, Coca-Cola incorporó al desfile globos a dos personajes icónicos y muy queridos por los niños, Santa Claus y el Grinch, llevando alegría a los más de 1.5 millones de visitantes que llegaron a disfrutar de este espectáculo familiar.

Cada globo mide entre ocho a 12 metros, los cuales fueron guiados por un equipo especializado de más de 20 operadores, siendo un total de 200 personas colaborando en el desfile, con bandas musicales, performers y equipos técnicos.

El equipo de Coca-Cola armonizó la fiesta con personal disfrazado de Santa Claus, animando a las familias durante todo el recorrido, el cual inició a las 10:00 horas, recorriendo las principales calles y plazas de Ciudad Cayalá, finalizando a las 12:30 horas en la Plaza Principal.

Para añadir más magia navideña a este evento, Coca-Cola estuvo presente con carrozas bien decoradas con sus personajes, como el osito polar, duendes y el reno.

Para cerrar su presentación con broche de oro, sentado en su trineo estaba Santa Claus, saludando a todos los pequeños presentes en el Gran Desfile de Globo Gigantes.

“ Sigamos disfrutando la magia de las fiestas de fin año, recordando que lo más importante de esta época es compartir y celebrar en familia, destapando una Coca-Cola ”

Nathalia Munhoz

, senior director Frontline Marketing para Coca-Cola Centroamérica.