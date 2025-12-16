Versión Impresa
Coca-Cola comparte la magia de la Navidad en Ciudad Cayalá

  • Por Redacción comercial
15 de diciembre de 2025, 18:44
(Fotografía cortesía: Coca-Cola)

Para esta nueva edición del Gran Desfile de Globos Gigantes, llevada a cabo el 14 de diciembre, Coca-Cola se hizo presente elevando la magia de la Navidad hasta el cielo.

Como patrocinador oficial, Coca-Cola incorporó al desfile globos a dos personajes icónicos y muy queridos por los niños, Santa Claus y el Grinch, llevando alegría a los más de 1.5 millones de visitantes que llegaron a disfrutar de este espectáculo familiar.

Cada globo mide entre ocho a 12 metros, los cuales fueron guiados por un equipo especializado de más de 20 operadores, siendo un total de 200 personas colaborando en el desfile, con bandas musicales, performers y equipos técnicos.

El equipo de Coca-Cola armonizó la fiesta con personal disfrazado de Santa Claus, animando a las familias durante todo el recorrido, el cual inició a las 10:00 horas, recorriendo las principales calles y plazas de Ciudad Cayalá, finalizando a las 12:30 horas en la Plaza Principal.

Para añadir más magia navideña a este evento, Coca-Cola estuvo presente con carrozas bien decoradas con sus personajes, como el osito polar, duendes y el reno.

Para cerrar su presentación con broche de oro, sentado en su trineo estaba Santa Claus, saludando a todos los pequeños presentes en el Gran Desfile de Globo Gigantes.

Sigamos disfrutando la magia de las fiestas de fin año, recordando que lo más importante de esta época es compartir y celebrar en familia, destapando una Coca-Cola
Nathalia Munhoz
, senior director Frontline Marketing para Coca-Cola Centroamérica.

El evento fue totalmente gratuito, invitando a más familias guatemaltecas a sentir la magia de la Navidad.

