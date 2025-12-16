Aitana Bonmatí corona su tercer The Best consecutivo

-

La FIFA volvió a coronar a Aitana Bonmatí como la mejor futbolista del mundo al otorgarle este martes el premio The Best 2025 durante la gala celebrada en Doha. La centrocampista del Barcelona y de la selección española reafirma así su condición de referente del fútbol femenino internacional.

Con 27 años, la jugadora catalana fue una de las grandes protagonistas de la temporada. Su rendimiento impulsó al Barcelona a mantener su hegemonía en el fútbol nacional y a alcanzar la final de la Liga de Campeones, aunque el conjunto azulgrana cayó ante el Arsenal. Además, tuvo un papel clave en el subcampeonato logrado por España en la última Eurocopa.

Bonmatí continúa ampliando su legado individual: es la primera futbolista en conquistar tres Balones de Oro de forma consecutiva y también la única en lograr el The Best durante tres años seguidos, después de los premios obtenidos previamente por su compañera Alexia Putellas en 2021 y 2022.

No és casualitat. És constància.

En la votación final, Aitana superó precisamente a Putellas y a otra internacional española, Mariona Caldentey, actual jugadora del Arsenal y exintegrante del Barcelona.

La centrocampista no pudo asistir presencialmente al acto y envió un mensaje grabado en el que apareció apoyada en una muleta debido a la fractura de peroné sufrida en un entrenamiento con la selección. En sus palabras, agradeció el reconocimiento y felicitó al resto de premiados.