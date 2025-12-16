Versión Impresa
Chris Evans regresa como Capitán América en "Avengers: Doomsday"

  • Con información de Kevyn Girón/Colaborador
16 de diciembre de 2025, 10:41
El actor retoma su icónico papel para la nueva cinta de los Vengadores. (Foto: X)

El actor retoma su icónico papel para la nueva cinta de los Vengadores. (Foto: X)

La filtración del teaser confirmó el esperado regreso de Chris Evans.

El Capitán América original regresará para la nueva entrega de Vengadores para ser uno de los protagonistas de la cinta.

Steve Rogers reaparece con su clásica motocicleta. (Foto: X)
Steve Rogers reaparece con su clásica motocicleta. (Foto: X)

La confirmación de que Chris Evans retoma su icónico papel como Steve Rogers en Marvel llegó con la filtración del primer teaser de Avengers: Doomsday.

En el video, Rogers llega a su casa en su clásica moto y la deja estacionada afuera, para luego entrar y buscar en un baúl el traje que utilizó para la batalla contra Thanos.

El uniforme usado contra Thanos vuelve a escena. (Foto: X)
El uniforme usado contra Thanos vuelve a escena. (Foto: X)

La revelación sorpresa aparece al final, con Steve cargando al hijo que tuvo con Peggy Carter, luego de regresar a su época al final de Avengers: Endgame.

Steve aparece junto al hijo que tuvo con Peggy Carter. (Foto: X)
Steve aparece junto al hijo que tuvo con Peggy Carter. (Foto: X)

El avance concluye con un mensaje directo: "Steve Rogers regresará en Avengers: Doomsday".

