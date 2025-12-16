Chris Evans regresa como Capitán América en "Avengers: Doomsday"

La filtración del teaser confirmó el esperado regreso de Chris Evans.
El Capitán América original regresará para la nueva entrega de Vengadores para ser uno de los protagonistas de la cinta.
La confirmación de que Chris Evans retoma su icónico papel como Steve Rogers en Marvel llegó con la filtración del primer teaser de Avengers: Doomsday.
En el video, Rogers llega a su casa en su clásica moto y la deja estacionada afuera, para luego entrar y buscar en un baúl el traje que utilizó para la batalla contra Thanos.
La revelación sorpresa aparece al final, con Steve cargando al hijo que tuvo con Peggy Carter, luego de regresar a su época al final de Avengers: Endgame.
El avance concluye con un mensaje directo: "Steve Rogers regresará en Avengers: Doomsday".