Esta fue la última publicación de joven que colaboraba para estación radial

La joven falleció en un trágico accidente vial.
EN CONTEXTO: Estación radial lamenta muerte de la joven Fernanda Quintana
Fernanda Quintana falleció el lunes 15 de diciembre luego de sufrir un trágico accidente de tránsito en la Atanasio Tzul.
La joven colaboraba para Rhema Stereo, quien a través de sus redes lamentó la pérdida.
Quintana era muy activa en sus redes sociales, sin embargo, la última publicación donde ella aparece es un post fijado que dejó desde el 17 de octubre.
"Hace 2 años, Dios en su infinita misericordia me permitió entrar a este hermoso departamento. En cada servicio he sentido su amor, su fidelidad y su inmensa misericordia. Le cantaré al Señor todos los días de mi vida", dice el mensaje.
Así la despidió la radio: