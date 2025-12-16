Estas serán las 4 rutas más congestionadas durante este fin de año

El tránsito de esta semana será intenso debido a las compras que muchos ya están realizando por la temporada navideña.
Varios puntos de la ciudad se verán afectados por una gran cantidad de vehículos que circularán durante estos últimos días del año.
Esto se debe a las compras de la temporada que muchos ya están realizando en los diferentes centros comerciales.
Amílcar Montejo, director de Comunicación de Emetra, afirma que esta semana habrá mucho tránsito debido a las compras y ofertas de la época navideña.
Los días con más carga vehicular serán este fin de semana, 20 y 21 de diciembre, pues es el último que tendrán los guatemaltecos previo a la Navidad, y el miércoles 24 de diciembre.
Montejo afirma que las cuatro rutas más saturadas serán:
- Calzada Roosevelt
- Bulevar Los Próceres
- Aguilar Batres
- Ruta al Atlántico
De igual manera se verán afectados sectores como bulevar Vista Hermosa, calzada La Paz, calle Martí, calzada San Juan y bulevar El Naranjo.
Autoridades piden mucha precaución para los conductores que transitan a diario por las calles. Asimismo, sugieren evitar las horas pico.