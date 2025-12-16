Luto en el fútbol nacional: Fallece David Stokes a los 79 años

El balompié guatemalteco está de luto por la muerte de David Stokes Brown este martes, a los 79 años. Era hermano del también exfutbolista Henry Stokes.
Originario de Izabal, Stokes jugó para equipos como Comunicaciones, Tipografía Nacional, Juca y Zacapa. Con los cremas fue campeón en la Copa Fraternidad en 1971.
En la Selección Nacional, fue parte de la delegación que compitió en los Juegos Olímpicos de México, 1968.
En esas justas, fue el autor del gol con el que el combinado patrio batió a Checoslovaquia, triunfo clave para la clasificación a cuartos de final.
También tuvo un paso por el futbol extranjero, en México, dónde jugó para el Club Oro, dejando huella gracias a su olfato goleador.
La Federación de Futbol, así como Comunicaciones FC, emitieron esquelas en sus plataformas digitales, lamentando la partida del exfutbolista guatemalteco.