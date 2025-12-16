Las imágenes de la boda de la actriz original de "Café con aroma de mujer"

La ceremonia destacó por su elegancia y romanticismo.
La actriz colombiana le da una nueva oportunidad al matrimonio y se casa por tercera ocasión a sus 60 años.
Margarita Rosa de Francisco acaba de darle el "Sí, acepto" a su pareja Will Van Der Vlugt, con quien ha tenido una relación por más de 15 años, en una ceremonia privada frente al mar.
De Francisco reveló que se había vuelto a casar al publicar videos en los que se aprecian los momentos más destacados del evento.
La protagonista de Café con aroma de mujer lució un vestido largo en color beige de manga larga y corte clásico, acompañado con un cinturón que marcó su cintura.
Por su parte, Will combinó con Margarita al optar por un traje elegante del mismo color.
El primer matrimonio de Rosa fue con Carlos Vives en 1988 y posteriormente con Daniel Castello en 2003. Con esta nueva etapa, la estrella demuestra que el amor no tiene edad.