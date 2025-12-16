Dembélé conquista su primer premio The Best 2025 de la FIFA

-

Ousmane Dembélé se convirtió este martes en el mejor futbolista del mundo al recibir el premio The Best 2025, distinción que concede la FIFA. La ceremonia tuvo lugar en Doha y confirmó el gran momento del atacante francés del París Saint Germain.

El delantero, que ya había sido distinguido meses atrás con el Balón de Oro, se impuso en la votación final a dos figuras destacadas del fútbol actual: su compatriota Kylian Mbappé, ahora en las filas del Real Madrid, y el joven talento español Lamine Yamal, jugador del Barcelona.

A sus 28 años, Dembélé fue una pieza clave en la temporada histórica del conjunto parisino. Su rendimiento resultó decisivo para que el PSG conquistara la Ligue 1, la Copa de Francia, la Liga de Campeones y la Supercopa de Europa, firmando una de las campañas más exitosas del club.

#TheBest FIFA Men's Player 2025: Ousmane Dembélé. — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) December 16, 2025

El futbolista nacido en Vernon, con pasado azulgrana, toma así el relevo del brasileño Vinicius Júnior, quien había sido el último ganador de este prestigioso reconocimiento individual.